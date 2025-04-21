〈房產〉達麗獲台鐵都更活化屏東站前活化案 南部多元化建案開發大力執行

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-21 11:51

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台鐵公司推動「屏東火車站東側新街段三小段 3 地號等 24 筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，前後歷經 4 次招商，經資格審查及綜合評選，台鐵今 (21) 日指出，由達麗建設 (6177-TW) 獲選為最優申請人， 初步規劃興建地上 20 層、地下 4 層的住商大樓。

在大面積開發難覓同時，達麗建設也積極朝公辦更都及捷運聯合開發案努力滾動式開發，達麗指出，公司積極朝多元化土地開發模式，包括捷運聯開、都更危老、地上權及廠辦興建等都會參與包括高雄市政府捷運工程局捷運運局於衛武營國家藝術文化中心北側、黃線 Y18 站 / 橘線 O10 站交會處進行聯開案，由華友聯 (1436-TW)、達麗及海悅 (2348-TW) 團隊獲選最優申請人，此一聯開案預計興建五棟地上 38-52 層不等建物，三開發商預計將合組專案開發公司執行。

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由高市府文化局推動，鄰近台積電楠梓園區的左營海軍眷村第一期公辦都更案招商，分為三單元、基地合計達 1 萬 1898 坪，最新評選結果出爐，達麗建設獲選為單元一、二最優申請人。

同時，由高市府捷運局辦理「高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線 RK1 站 (西基地) 土地開發案」，由達麗建設獲選最優申請人，並完成簽約儀式，由高雄市副市長林欽榮代表與達麗建設董事長謝志長簽約，達麗預計投資 27 億元，規劃地上 23 層的住商綜合大樓，將捷運站西出口共構開發，打造岡山車站地標型大樓。

對於屏東火車站站區的都更案，台鐵指出，本次開發土地面積約 8850 平方公尺 (約 2657 坪)，位於屏東車站東側站區街廓範圍，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，屬市中心精華地帶。基地面對復興路與光復路，土地權屬包括台鐵公司土地、公有地與私有地，形狀方整，交通便利，區位條件優越。此區未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站、屏東科學園區，住商前景無限，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。

台鐵指出，此一都更案將以都更權利變換方式開發，初步規劃興建地上 20 層、地下 4 層之住商大樓，其中地上 1 至 3 層規劃商場空間、第 4 層為住宅公設及綠平台、5 至 20 層規劃住宅單元。台鐵公司期望本案成為南臺灣結合 TOD 場站開發的指標性商業住宅特區。