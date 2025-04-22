〈房產〉低首付有高誘因 近半數年輕人購屋轉向新屋

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-22 11:28

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近年來在政府優惠貸款等利多加持之下，年輕族群逐漸躍升買盤主力，房仲業者統計聯徵中心數據，2024 年 20-40 歲購屋族所申貸房產中，約 47.8% 都是購置屋齡 0-3 年的新屋，與 10 年前相比，占比大增 17.5 個百分點，顯見新屋逐漸成為當下年輕購屋族的心頭好。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近年不少預售案主打低首付、工程期零付款等銷售手法，使新案受到年輕人青睞。

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依聯徵中心統計數據顯示，2015 年 20-40 歲購屋人所申貸的房貸案件中，屋齡 15-30 年的物件占比達 31.3% 最高，屋齡 0-3 年者占 30.3% 次之；不過等到 10 年過後，2024 年 20-40 歲購屋人所申貸的房貸案件中，有 5 萬 6,405 件是屋齡 0-3 年的新屋，占比高達 47.8%，此數據不論是樣本數與占比，都是 10 年以來最高。

賴志昶分析，年輕族群資產較不充裕，早年此類族群購屋，仍是鎖定屋齡較高的低總價物件，此區域體現在數據上，可見 2015 年近三分之一的年輕購屋者是購置屋齡 15-30 年的中古屋。

但隨著時序推進，近年歷經多次政府打房，市場投資風氣趨緩，首購族成為市場主力，建商也順應市場，推出如低首付等銷售手段，加上年輕族群比起仍需裝潢或無電梯的中古屋，更為青睞新房，因此讓青年購置新案的比例大幅起漲；此外，自 2020 年以後疫情進入房市大多頭，建商推案集中於 4-5 年後的 2024、2025 年大量交屋，致使 2024 年出現大批新案交屋並申貸等情況。