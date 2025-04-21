〈房產〉比CP值 新北市這三區中古大樓比預售屋每坪便宜逾25萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-21 12:57

‌



房仲業者比較新北市 2024 年各行政區預售屋與中古大樓的平均單價價差，其中以新店、永和、蘆洲三區，中古大樓的平均單價比預售屋低逾 25 萬元，顯示這三區的中古屋在價格上的「CP 值」更佳。

根據實價登錄統計，2024 年新北市預售屋平均單價為 63.3 萬元，相比中古屋平均單價 46.2 萬元，多出 17.1 萬元，顯示若預算有限又想擁有相對大坪數的購屋族群，不妨可以參考看看中古大樓，在價格上的「CP 值」比預售屋來得更高。

‌



針對新北市預售屋和中古大樓價差最多的前三名行政區，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，新店區、永和區和蘆洲區，都屬新北市的核心區域，只需要過一條橋即可抵達台北市。在交通便利、生活機能完整等優勢下，再加上預售屋供給有限，帶動預售價格水漲船高，與該地區的中古屋均價拉開差距。

2024 年新店區的預售建案，如「佳元柒章」和「國揚光河」成交單價都突破 8 字頭、甚至上看 9 字頭，使新店預售屋平均單價拉抬明顯，與中古大樓價差為 27.1 萬元。永和的預售市場則因指標建案「頂溪大苑」平均成交單價破 9 字頭，且「頂溪大苑」的交易件數已占近半數永和區整體預售交易量，使當地預售平均單價明顯攀高，與中古大樓均價拉開 26 萬元的差距。

至於第三名的蘆洲區，陳金萍說明，新北蘆洲區 2024 年預售市場以「新樸王樣」建案為主，該建案主打小坪數、低總價，使得平均單價較高，拉抬蘆洲區 2024 年預售屋的均價，也導致蘆洲區預售屋與中古大樓價差為 25.8 萬元。相關數據顯示，新店、永和、蘆洲這三區，對於消費者而言，購買中古大樓的 CP 值較高。