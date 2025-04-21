〈財報前瞻〉特斯拉平價車與Robotaxi成焦點 分析師估Q1毛利率續降、營收持平

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-21 23:10

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特斯拉 (TSLA-US) 將於周二 (21 日) 美股收盤後公布第一季財報，市場預估營收表現持平，但汽車毛利率可能續降。投資人將密切關注平價電動車的推出時程與自動駕駛計程車 (Robotaxi) 計畫進度，以判斷公司能否在競爭與品牌壓力下重新提振動能。

根據 LSEG 數據，儘管第一季交車量大幅下滑，特斯拉營收預估仍達 213.5 億美元，與去年同期相當，主因是來自碳權銷售與能源業務 (太陽能與儲能系統) 的支撐。

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Visible Alpha 調查顯示，汽車業務毛利率 (不含碳權) 預估將降至 11.83%，較去年第四季的 13.6% 進一步下滑。分析師認為，特斯拉為了刺激銷售持續提供折扣與優惠，壓縮了毛利空間。

德意志銀行分析師 Edison Yu 表示，交車量預計仍是首要重點，因此公司可能進一步祭出如免費充電或自駕功能等銷售誘因，進一步影響獲利表現。

除了財報數據，市場也關注特斯拉下一步的產品計畫是否能重振市場信心。投資人尤其聚焦兩大焦點：一是備受期待的平價車款，二是馬斯克主導的自動駕駛計程車無人叫車服務。

特斯拉原訂於今年上半年推出平價電動車，但根據路透報導，實際產品可能是 Model Y 的簡化版，且生產時程已延後數月。

GraniteShares 執行長 Rhind 指出：「若這款車僅是 Model Y 的縮水版，市場可能會失望。馬斯克不僅要準時推出，更要拿出真正具吸引力的產品。」

在傳統車款銷售動能下滑之際，馬斯克將戰略轉向 AI 與自動駕駛計程車，承諾最快於 6 月在德州推出無人叫車服務，並計劃年底拓展至加州。不過過去數年自駕車承諾屢遭跳票，市場對其落地時間與安全性仍抱持疑慮。

此外，概念車「Cybercab」的生產也可能受阻。路透指出，特斯拉因美國總統川普將中國零組件關稅提高至 145%，已暫停部分零件進口，恐影響自動駕駛計程車相關進度。

品牌形象亦成為隱憂。馬斯克近期加入川普政府團隊主導聯邦裁員改革，引發社會反彈。多地特斯拉展間遭塗鴉、抗議，連帶造成品牌價值下滑與退車潮，銷售在其最大市場加州更是大幅萎縮。

年初至今，特斯拉股價重挫近 40%，市值蒸發逾 5,000 億美元。策略師 Dennis Dick 認為，若馬斯克能重新聚焦品牌、FSD 自動駕駛與自動駕駛計程車業務，仍有機會挽回市場信心。