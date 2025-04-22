傳中資撤出美國私募基金 貿易戰升溫引發投資警戒

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-22 00:00

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英國《金融時報》(FT)周一 (21 日) 報導指出，隨著中美貿易戰再度升溫，中國多家由政府支持的投資基金，正陸續撤出對美國私募股權基金的投資，凸顯兩大經濟體間政治與經濟對立對資本流動產生深遠影響。

報導引述七位熟悉情況的私募基金高層指出，不僅中資基金對美國私募資本公司新一輪募資不再承諾出資，甚至部分已進入規劃階段的投資案也正在撤回。在部分案例中，儘管尚未簽署正式協議，投資方仍選擇臨時退出。

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更進一步的是，部分中資基金也要求外國私募基金排除對美國企業的投資，意圖全面與美國資產「切割」。

報導指出，這波退場行動正值美國總統川普宣布對中國商品加徵 145% 高額關稅，北京方面則以 125% 報復性關稅反擊，導致中美貿易與投資緊張情勢再度升高。