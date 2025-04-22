傳中資撤出美國私募基金 貿易戰升溫引發投資警戒
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-22 00:00
英國《金融時報》(FT)周一 (21 日) 報導指出，隨著中美貿易戰再度升溫，中國多家由政府支持的投資基金，正陸續撤出對美國私募股權基金的投資，凸顯兩大經濟體間政治與經濟對立對資本流動產生深遠影響。
報導引述七位熟悉情況的私募基金高層指出，不僅中資基金對美國私募資本公司新一輪募資不再承諾出資，甚至部分已進入規劃階段的投資案也正在撤回。在部分案例中，儘管尚未簽署正式協議，投資方仍選擇臨時退出。
更進一步的是，部分中資基金也要求外國私募基金排除對美國企業的投資，意圖全面與美國資產「切割」。
報導指出，這波退場行動正值美國總統川普宣布對中國商品加徵 145% 高額關稅，北京方面則以 125% 報復性關稅反擊，導致中美貿易與投資緊張情勢再度升高。
有三位匿名受訪者證實，此舉是受到中國政府施壓所致。過去與高盛 (GS-US) 在川普首任期間共同設立私募合作基金的中國主權基金中投公司(CIC)，也被點名為近期撤資的代表機構之一。
《金融時報》報導中提到，過去曾獲得中國官方背景基金支持的美國資產管理公司，包括黑石 (Blackstone)(BX-US)、凱雷(Carlyle)(CG-US)、Vista Equity Partners、Thoma Bravo，以及去年被貝萊德(BlackRock)(BLK-US) 收購的 Global Infrastructure Partners 等，未來將面臨來自中資的資金退潮壓力。
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