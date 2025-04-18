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鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇家加勒比國際游輪RCL-US的目標價調降至277元，幅度約4.48%

鉅亨網新聞中心 2025-04-18 06:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對皇家加勒比國際游輪(RCL-US)提出目標價估值：中位數由290元下修至277元，調降幅度4.48%。其中最高估值315元，最低估值220元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予皇家加勒比國際游輪評價：積極樂觀20位、保持中立5位、保守悲觀2位。

皇家加勒比國際游輪今(18日)收盤價為192.63元。近5日股價上漲4.48%，標普指數上漲0.28%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RCL市場預估目標價

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