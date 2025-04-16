凱基人壽自有通路業務大軍人數續創高 Q1貢獻FYP年成長43%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-16 18:51

‌



凱基人壽今 (16) 日舉辦 2024 年度極峰表揚會，去年自有通路業績與會員人數雙創歷史新高，展現業務爆發力，凱基金 (2883-TW) 暨凱基人壽董事長王銘陽與總經理郭瑜玲當面肯定並感謝業務團隊的傑出表現，凱壽近年全力衝刺業務轉型，績效亮眼，2025 年第一季來自業務通路的新契約保費收入 (FYP) 較去年同期成長 43%，展現強大業務動能，成為價值貢獻第一大通路。

凱基人壽 2025 年 3 月份稅後純益 11.76 億元，累計第一季稅後純益 61.76 億元，年成長約 20%，凱壽 3 月份保單銷售動能維持強勁，新契約保費年成長超過 7 成。

‌



凱基人壽透過與時俱進優化業務制度、推出具高競爭力的人才招募專案，以及持續銷售高價值與保障型商品，滿足客戶多元保障需求，並持續壯大自有通路。業務員登錄人數在大型壽險業中名列前茅，為業務員心中首選雇主。

為協助業務團隊持續突破與成長，凱基人壽除了既有的「卓越專案」，提供業務新人業界金額最高、時間最長的培育津貼 (共計長達 2 年)，並將專案適用年齡上限提升至 60 歲，廣邀中壯世代一起發揮所長外。

凱基人壽今年更針對具壽險經驗的業務好手推出「領航專案」，具備業界最長 3 年財補、高額獎金等激勵方案，歡迎同業好手加入凱基人壽業務部隊，攜手擴大組織規模。

凱基人壽 2024 年度極峰表揚會主題為「眾志成城 無所不能」，本次極峰會員人數創新高，超過 1600 位，其中，更有近百位業務菁英，因為卓越績效表現，獲得凱基元年專屬的量身訂製西裝外套，走秀出場，接受全場歡呼。