【Joe’s華爾街脈動】漲勢在多空信號交錯中漸穩，關鍵財報與數據將至

Joe Lu 2025-04-30 07:20

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美國股市因貿易希望普遍上漲，無視疲弱數據；美元走強

Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 29 日 美東時間

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市場概況

因投資者對潛在貿易進展的樂觀情緒蓋過了令人失望的經濟數據，美國股市週二在震盪交易中強勢反彈，普遍收高。此動態發生在對美國國內前景保持謹慎的背景下。美股當日開盤市場走勢謹慎，但在商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 暗示已與某未具名國家達成貿易協議後，市場於午後中段飆升。盧特尼克告訴 CNBC：「我已經達成、達成、達成、達成了協議，但我需要等待他們的領導人和國會批准，我預計很快就會批准」，這將市場推至當日高點。

美國主要股票指數均反映了這波尾盤漲勢。標普 500 指數上漲 +0.63%。道瓊工業平均指數上漲 +0.73%。以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲 +0.66%。以羅素 2000 指數為代表的小型股也參與上漲，漲幅 +0.59%。漲勢的廣泛性表明單日內風險偏好顯著改善，可能受到貿易不確定性降低的希望所推動。

距最初關稅實施近一個月，而今日的反彈主要由盧特尼克部長樂觀的貿易評論所驅動。雖然盧特尼克未指明涉及的國家，但他明確表示不是中國，並提到這些談判屬於財政部長貝森特 (Scott Bessent) 的「職權範圍」。此消息暫時蓋過了早些時候發布的令人擔憂的經濟數據：4 月份消費者信心指數暴跌至 86.0，為 2020 年以來最低；3 月份 JOLTS 職位空缺數據也低於預期。除了貿易評論之外，川普總統本人向記者表示，與印度的談判「進展順利」，並暗示「我認為我們將與印度達成協議」。儘管相關數據疲弱，但市場對貿易談判作出的積極反應突顯了複雜的環境，其中政策預期可在短期內抵銷基本面信號。今日美元走強，上漲 +0.33%，與市場普遍認為美元走弱的預期形成顯著對比，需要密切關注。

摘要：

在貿易評論的推動下，美國主要指數經歷震盪後普遍收高：標普 500 指數 (+0.63%)，道瓊工業平均指數 (+0.73%)，納斯達克綜合指數 (+0.66%)，羅素 2000 指數 (+0.59%)。

在商務部長盧特尼克 (Lutnick) 暗示已達成貿易協議、正等待某未具名國家領導人及其議會最終批准的言論後，美國股市於午後中段飆升。

疲弱的經濟數據（消費者信心指數創 2020 年以來新低，JOLTS 職位空缺數據不及預期）被潛在的貿易進展所蓋過；經濟指標分析顯示今日投資期限呈中性，通膨信號有所緩解。

多數類股上漲，由金融股 (+1.04%) 及消費必需品 (+0.83%) 等防禦性股票領漲。美國國債價格小幅上漲。

觀察到美元走強 (+0.33% DXY)；國際市場表現各異，分析顯示歐洲和日本市場走強。

主要市場指數

主要市場指數週二在積極的貿易評論後扭轉了稍早的頹勢，穩健收高。道瓊工業平均指數 (+0.73%)、標普 500 指數 (+0.63%) 和納斯達克綜合指數 (+0.66%) 均上漲。小型股（以羅素 2000 指數衡量）也上漲 (+0.59%)。這種廣泛性的強勢表明，今日的走勢更多是由特定新聞（貿易希望）而非國內前景的基本面轉變所驅動，尤其是考慮到美國經濟成長的現有警示訊號。

儘管大盤反彈，費城半導體指數 (PHLX Semiconductor Index) 繼續表現不佳，收盤下跌 -0.90%。對該指數的基礎分析在多個時間範圍內仍然明顯不利，顯示出該產業持續存在的特定挑戰。

從分析角度來看，儘管日線強勁，但根據我們基於近期趨勢比較所做的分析，主要指數的近期市場特性仍較不利。今日的漲勢尚未扭轉過去一週和一個月內在我們指標框架中觀察到的負面轉變。這表明，雖然盤中情緒顯著改善，但仍需確認基礎條件出現可持續的正向轉變。 (全文未完)