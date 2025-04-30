當財報季遇上決策搖擺：突顯美國企業「信心危機」

鉅亨研報 2025-04-30 09:22

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美國第一季財報季正如火如荼進行中，但今年的財報季似乎少了些存在感，因為市場與股票動態幾乎全被川普政府的言論主導。原本市場寄望財報能讓情緒從悲觀波動中回穩，但目前公布的業績顯示，企業總獲利較去年同期成長 6.4%，營收成長 4.9%，其中 73.2% 的每股盈餘超過預期，62.2% 的營收超出市場預期。

初步跡象表明，本季可能重演上一季情況：儘管企業業績表現不錯，但受到貿易戰不確定性的影響，對未來展望的預期仍然模糊而低迷。華爾街分析師對今年收益的預測，似乎也未完全納入 4 月 2 日宣布的浮動關稅制度對市場可能造成的重大衝擊。

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從歷史經驗來看，財報季通常有利於股市指數表現，但隨著投資者準備應對川普政府試圖改寫全球貿易規則的後果，標準普爾 500 指數已較 2 月歷史高點下跌近 15%。這種高風險局勢，對與經濟波動高度相關的產業，特別是汽車製造商與運輸業，影響尤為顯著。

自金融危機以來，美國企業在財報電話會議上對經濟情勢表現出前所未有的悲觀，這對於透過 MT4/MT5 平台關注市場走勢的投資者而言，是個值得留意的訊號。根據美國銀行的分析，本財報季中，企業對宏觀經濟前景的正面評論比例降至多年新低，甚至可能創下自 2009 年以來最差紀錄。

例如，ASML Holding NV 警告，目前尚難以量化新關稅措施對半導體產業的長遠影響；達美航空則因全球貿易不確定性撤回全年財務預測；金佰利克拉克公司也因擔憂成本壓力而下調全年利潤預期。這些變化，對交易外匯、指數或大宗商品的投資者來說，都是必須謹慎因應的訊號。

根據彭博產業研究彙編的數據，標準普爾 500 指數中已有 27% 的公司下調 2025 年業績預期，僅有 9% 上調。企業高層普遍對白宮快速變動的政策影響感到困惑，這加劇了美國股市指數的壓力。近期，由於關稅措施提高了經濟衰退及通膨風險，美國股市甚至一度逼近熊市邊緣。

花旗集團數據顯示，汽車製造商對未來 12 個月的獲利預期平均下調約 9%，為最悲觀產業。相較之下，食品與必需消費品企業（通常在經濟放緩時表現較好）則上調了預期超過 1%。

整體而言，鑑於政策不確定性及市場情緒波動，企業未來方向仍難以明朗，這對金融市場（包括外匯、指數與大宗商品交易）帶來持續的雙向風險。本週五，美國通膨數據及非農就業報告將成為短線情緒的關鍵指引，若同時夾雜更多來自政府的關稅聲明，市場波動性可能進一步加劇。

正如上週特斯拉儘管公布的 Q1 財報營收及獲利均低於預期，但在市場樂觀情緒推動下，股價仍然績後大漲逾 5%。根據 FactSet 分析，科技七巨頭成分股公司第一季獲利年增 14.8%。隨著更多科技巨頭即將公布業績，下週請持續關注我們對科技股財報的後續展望。