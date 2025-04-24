【Joe’s華爾街脈動】市場因川普對中國關稅和美國聯準會主席立場軟化而延續漲勢

Joe Lu 2025-04-24 07:30

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科技類股領漲大盤 財政部長描繪貿易關係「美麗再平衡」願景

Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 23 日 美東時間

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市場概況

由於川普政府繼續暗示美中貿易談判可能有所進展，同時也緩和了近期圍繞美國聯準會獨立性的緊張關係，週三市場延續反彈走勢。政府主要官員較爲和緩的語調激發了投資者對貿易敵對狀態可能緩和的樂觀情緒，這些緊張關係自四月初以來一直對市場造成嚴重壓力。

標普 500 指數上漲 + 1.55% 收於 5,375.86 點，納斯達克綜合指數因擁有重大中國業務的科技公司強勁反彈，大漲 + 2.27% 收於 16,708.05 點，表現優於其他主要指數。道瓊工業平均指數上漲 + 1.03% 收於 39,606.57 點，羅素 2000 指數上揚 + 1.48%，顯示小型股也參與了這場廣泛反彈。然而，因投資者評估反彈的可持續性，市場收盤遠低於盤中高點，主要指數在下午交易中回吐了早盤漲幅的約一半。

今日市場積極走勢主要受到川普總統鼓舞人心的言論而推動。川普總統表示，目前對中國進口商品 145% 的關稅稅率「在未來不會那麼高」並將「大幅下降」，同時財政部長史考特 · 貝森特概述了他所稱的世界兩大經濟體之間潛在「美麗再平衡」的願景。貝森特在國際金融協會發表演說時強調，「這是一個達成重大協議的機會」，並表示兩國可以共同重新平衡各自經濟。此外，投資者對美國聯準會獨立性的擔憂在川普總統表示「無意」解雇美國聯準會主席鮑爾後大大緩解，這代表了他近日嚴厲批評的重大轉變。《華爾街日報》報導稱政府正考慮將中國關稅降至 50% 至 65% 之間，進一步證明方法美國政府可能改變方針，不過一位白宮官員隨後澄清，任何降稅都需要雙邊同時進行。

摘要:

市場延續週二漲勢，標普 500 指數上漲 + 1.55%，納斯達克大漲 + 2.27%，因川普總統表示中國關稅將「大幅下降」

科技類股領漲，上揚 + 2.98%，緊隨其後的是「輝煌七雄」股票，整體攀升 + 3.35%，具有重大中國業務的公司受益

財政部長貝森特在 IIF 論壇上概述了潛在的「美麗再平衡」美中貿易關係願景

川普總統緩解了對美國聯準會獨立性的擔憂，表示「無意」在鮑威爾 2026 年任期結束前撤換他

費城半導體指數大漲 + 3.81%，因最易受中國貿易緊張局勢影響的科技硬體公司反彈最強勁

廣泛市場指數

主要指數連續第二個交易日全面大幅上漲，成長導向類股表現出明顯的領導模式。納斯達克綜合指數上漲 + 2.27%，超越其他主要基準指數，反映受貿易緊張局勢影響較大的科技股及成長股表現尤其強勁。標普 500 指數上漲 + 1.55%，展現了跨多個類股的廣泛參與，但表現有明顯差異。

費城半導體指數飆升 + 3.81%，為主要指數中最強勁的表現，原因是與中國供應鏈及市場有重大關係的公司大幅反彈。羅素 2000 小型股指數上漲 + 1.48%，繼續落後於大型科技股表現，但在週二反彈後保持積極動能。道瓊工業平均指數相對溫和的 + 1.03% 漲幅，反映其對科技股的曝險較低和對防禦型類股的較高集中度，這些類股在強勁風險偏好環境下表現通常不佳。