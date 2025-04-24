〈台積技術論壇〉推下世代A14製程技術 2028年起量產 

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-24 10:04

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台積電 (2330-TW) 今 (24) 日 (美國當地時間 23 日) 舉辦 2025 年北美技術論壇，會中揭示下世代先進邏輯製程技術 A14，可望推動 AI 與各類 AI 終端裝置演進，預計 2028 年開始量產，截至目前開發進展順利，良率表現優於預期進度。

台積電指出，A14 製程技術體現公司在領先業界的 N2 製程上的重大進展，提供更快的運算和更好的能源效率推動 AI 轉型，也可望透過增進裝置端 AI 功能 (on-board AI capabilities) 來強化智慧型手機功能，使其更加智慧。

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台積電補充，A14 與今年下半年進入量產的 N2 製程相比，A14 在相同功耗下，速度提升達 15%；或在相同速度下，功率降低達 30%，同時邏輯密度增加超過 20%。結合公司在奈米片電晶體方面的設計技術協同優化經驗，更將其 TSMC NanoFlex 標準單元架構發展為 NanoFlex Pro，以實現更好的效能、能源效率和設計靈活性。