【Joe’s華爾街脈動】通膨趨緩之際，貿易緊張局勢擾動市場

Joe Lu 2025-05-31 11:14

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美中貿易摩擦加劇經濟前景複雜性，投資者謹慎情緒升高

Joe 盧, CFA 2025 年 5 月 30 日 美東時間

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重點摘要

再起的美中貿易緊張局勢刺激市場避險情緒蔓延，蓋過近期 PCE 通膨趨緩的影響，並促使資金流向防禦型資產。

主要股市指數微幅收低，小型股和科技股表現落後，而標普 500 等關鍵基準指數的正向趨勢則有所緩和。

美國頂尖企業表現各異，部分主要科技股顯著下跌，與其他個股的韌性形成對比，個股趨勢亦出現轉變。

美國各類股呈現明顯的防禦性輪動，必需消費品和公用事業類股受青睞且趨勢改善，資訊科技類股則表現落後。

國際市場，特別是亞洲市場，對貿易發展呈現緊張反應，儘管數個已開發區域維持其潛在的正向趨勢。

避險需求帶動美國公債上漲，黃金則微幅回檔，原油價格因供給考量和潛在需求擔憂而走軟。

市場概況

新一輪的美中貿易緊張局勢主導了週五市場，雙邊官方聲明顯示談判陷入僵局，並互控對方違反協議，為市場注入新的不確定性。預期摩擦將持續存在，為市場形勢增添挑戰。市場避險情緒升溫；必需消費品和公用事業類股上漲，而科技和能源類股則表現落後。在避險情緒下，債券殖利率下降（10 年期美國公債殖利率來到 4.40%），美元則走強。WTI 原油因供給和貿易擔憂而微幅走低。在美國法院恢復部分關稅後，亞洲市場亦下跌。

四月份個人消費支出 (PCE) 物價指數顯示通膨趨緩（總體年增 2.1%，核心年增 2.5%）。儘管如此，預期美國聯準會將維持現行政策立場，並持續觀察關稅衝擊與勞動市場狀況。當前普遍存在的貿易不確定性，對短期市場方向的影響已超越通膨數據，因此投資者需對地緣政治發展及其可能迅速改變市場動態的潛在影響保持高度警覺。

主要市場指數

貿易緊張局勢拖累美國股市表現。道瓊工業平均指數上漲 (+0.09%)，但標普 500 指數下跌 (-0.11%)，那斯達克綜合指數則下跌 (-0.16%)。羅素 2000 指數下跌 (-0.51%)，費城半導體指數則下跌 (-2.14%)。標普 500 和那斯達克指數的趨勢趨緩至中性，而羅素 2000 指數的趨勢則惡化至極度負面。

此表現突顯市場對貿易消息的敏感度高於通膨數據，小型股和科技股的表現落後顯示避險情緒。羅素 2000 指數趨勢明顯轉弱，預示若貿易爭端持續，市場對美國本土成長前景的擔憂將加劇，投資者宜保持警惕。(全文未完)