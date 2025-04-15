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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納CIEN-US的目標價調降至77元，幅度約7.78%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 06:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對喜雅納(CIEN-US)提出目標價估值：中位數由83.5元下修至77元，調降幅度7.78%。其中最高估值100元，最低估值44元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予喜雅納評價：積極樂觀13位、保持中立5位、保守悲觀0位。

喜雅納今(15日)收盤價為58.5元。近5日股價上漲7.78%，標普指數上漲6.79%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CIEN市場預估目標價

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