鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unity Software IncU-US的目標價調降至28.5元，幅度約3.39%
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 00:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Unity Software Inc(U-US)提出目標價估值：中位數由29.5元下修至28.5元，調降幅度3.39%。其中最高估值35元，最低估值16元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予Unity Software Inc評價：積極樂觀16位、保持中立14位、保守悲觀1位。
Unity Software Inc今(16日)收盤價為18.73元。近5日股價上漲3.39%，標普指數上漲6.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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