川普有意暫緩汽車關稅 亞洲汽車股歡漲

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-15 10:08

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川普表示有意暫緩 25% 的進口汽車關稅，激勵亞洲汽車製造商周二 (15 日) 股價大漲。

日本車廠豐田、本田與鈴木汽車，在東京交易早盤中飆升約 5%，韓國現代汽車及其關聯企業起亞，股價也一度漲逾 4%。

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美國總統川普 14 日表示，他有可能暫緩 25％的進口汽車關稅，讓汽車製造業得以有時間轉移到美國製造，並稱自己是「非常有彈性的人」。

這波反彈減輕了汽車類股的壓力，並帶動市場對整體股市將獲得支撐的希望。汽車製造商成為日本東證指數上漲的最大推手，該指數在早盤一度上漲達 1.5%。韓國 Kospi 指數則一度上漲 0.6%。

野村資產管理公司首席策略師石黒英之 (Hideyuki Ishiguro) 表示，川普開始表現出「對關稅略微靈活的立場」，這有助支撐股價。

他進一步指出，對汽車製造商的豁免將對日本股市產生「顯著的積極影響」，因為許多企業嚴重依賴對美國的出口。

這波反彈也延伸至汽車零件製造商，如電裝公司 (Denso)，其客戶包括豐田、福特汽車與大眾汽車。該公司股價在週二早盤一度上漲 6.3%。韓國零件製造商現代摩比斯(Hyundai Mobis) 一度上漲 6%。