搶先簽約享優惠！美財長貝森特：下周與南韓啟動關稅談判

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-15 08:33

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美國財長貝森特周一 (14 日) 在接受《彭博電視台》訪問時表示，美國將於下周跟南韓啟動關稅談判，率先參與談判的國家將獲得更有利的待遇。

貝森特說：「上週我們有越南，周三要跟日本。下週則有韓國。所以它會進展得很快。」

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美國總統川普在本月初對日韓這兩個盟友跟其他數十個國家徵收高額的對等關稅，但後來又暫停徵收 90 天。

貝森特在被問到日本政府不急於啟動談判一事時表示，他認為美國的盟友會從談判中受益，率先參與談判將獲得「先行者優勢」。他說：「通常，第一個達成交易的人會得到最好的協議。」

日相石破茂周一在國會中表示，不會為了迅速完成與美國的關稅談判而做出妥協。

當被問到能否靠協商撤銷對等關稅時，貝森特則說：「各國要拿出最好的提案。至於與最重要的貿易夥伴，總統川普將親自參與談判。」

在被問到哪個國家將成為第一個達成協議的國家時，貝森特說：「這是他們的選擇。」

至於他是否希望在 90 天暫停期結束前跟少數國家達成協議時，貝森特則表示，可能有「很多」國家。「這」可能不是實際的貿易文件，但我們將在原則上達成協議，並能夠從那向前推進。」

貝森特這番言論也加劇媒體猜測，由於時間和後勤方面的限制，川普政府很可能試圖達成臨時協議或書面承諾，但全面性的貿易協定恐難達成。