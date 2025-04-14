中國推出晶片原產地認定新規 如何影響輝達？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-14 09:30

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中國半導體協會上周五（11 日）突然發文，稱根據海關總署相關規定，「積體電路」流片地認定為原產地，中國半導體協會建議企業在進口積體電路時，進口報關原產地以「晶圓流片工廠」所在地為准。

據《第一財經》報導，一家 A 股半導體上市公司負責人表示：「短期來看，這一消息對於（中國）國內晶片廠商是利好的，因為外資品牌的友商很多使用的美國晶圓。」

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近日因中國對美進口產品加徵關稅，市場上關於進口晶片徵收關稅原產地的認定原則有不同解讀。在這一背景下，最新規則確定以「積體電路」流片地認定為原產地。

這代表在美國以外地區代工的晶片不受反制關稅影響，輝達 (NVDA-US) 對華出口的人工智慧（AI）晶片 H20 產地屬性可能也變得更加清晰。目前這些 AI 晶片由台積電位於台灣的代工廠流片。

德州儀器 (TXN-US) 大部分晶片都在美國工廠生產。去年 12 月，美國商務部宣布向德州儀器再資助 16 億美元，將在德州和猶他州興建三座晶圓廠。

研究機構 Gartner 分析師盛陵海認為，德州儀器和一些模擬晶片 IDM 製造商可能會受到較大衝擊。英特爾 (INTC-US) 、博通 (AVGO-US) 近年來開始分散全球供應鏈，美國生產晶片的比重相對降低，可能會對沖一部分影響。

「總的來說，從此次晶片原產地的認證規定來看，兩類晶片公司獲益，一類是輝達、AMD 這些不受原產地稅收影響的美國 AI 晶片廠商；另一類是全力以赴替代美國德州儀器、ADI 等成熟製程產品的（中國）國內晶片公司。」一位中國晶片企業負責人說道。

研究機構 Omdia 分析師何暉表示：「相信很多海外晶片廠商對潛在的關稅影響已經做好了充分預案，例如英特爾近年來也開始與台積電合作了。」