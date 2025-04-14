90天內達成90項協議？川普「貿易軍師」鼓動投資人買美股

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-14 10:30

‌



美國總統川普的貿易顧問、關稅政策操盤手納瓦羅（Peter Navarro）上周五（11 日）鼓勵美國人購買美股，淡化關稅對美股的衝擊。

據《CNBC》報導，納瓦羅預測，川普提出的美國減稅計畫，以及美國與那些尋求避免高關稅的國家達成貿易協議，將共同帶動美股上漲。他預測在 90 天對等關稅暫緩期內，將有大量貿易協議達成。

‌



「讓我這麼說吧，在 90 天內達成 90 項協議，以及美國史上規模最大、範圍最廣的減稅措施，應該會起到催動作用。這將是一個看漲的市場。」 納瓦羅接受《Fox Business 》採訪時表示。

「這個團隊是歷史上最好的團隊。」納瓦羅在談到川普經濟顧問團隊時表示：「美國應該信任川普。市場應該相信川普，不要恐慌，因為市場看漲。」

「如果你不做多，就會被（市場）拋在後面。」他說。

但納瓦羅上周五表示，持有最近幾周下跌的股票的投資人，只是賬面損失，他說：「如果你不賣掉，就不會虧損。」

納瓦羅與其他美國政府官員的論調一致，過去一周，面對市場高度波動，他們齊力號召投資人買股。

上周可說是華爾街史上最震盪的一周。上周五收盤，美股標普 500 指數漲 1.81%，報 5,363.36 點。上周累漲 5.7%，寫下 2023 年 11 月來最佳單周表現。