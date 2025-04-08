〈美對等關稅〉5900億！韓四大金融集團聯手護中小企與出口商 對抗美25%關稅砲火

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-08 17:00

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在美國對等關稅生效前夕，南韓財長崔相穆今 (8) 日說，將密切關注其他國家對美國關稅反應，並在制定 「最佳」談判策略時將這些因素考慮在內。與此同時，南韓四大金融集團今日也宣布向受到美國關稅政策影響的中小企業和出口商實施廣泛的支持計畫，提供約 24 兆韓元 (約 5900 億台幣) 的緊急金融支持。

崔相穆在與貿易專家的會議上做出上述表示，該會議旨在收集專家對美國政府貿易政策的意見，包括定於美國時間周三 (9 日) 生效的對等關稅。

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南韓財政部說，「由於對美國關稅的回應不會是一次性的過程，而且需要時間，因此政府將通過觀察其他國家的行動來制定最佳策略」，並指與會專家建議南韓政府必須仔細監控美國國內不同利害關係人的不同反應。

為因應即將到來的美國新一輪關稅衝擊，南韓金融監管局持續維護金融市場穩定，局長李福鉉今日指出關稅影響的複雜性，並指示官員分析受影響出口的生產和供應鏈路線來評估損失。

根據 IBK 經濟研究所估計，美國徵收 25% 對等關稅將導致南韓對美出口衰退 12.8%，總出口將減少 4.6%。

KB 金融集團打算透過主要子公司 KB 國民銀行推出 8 兆韓元的優惠利率計劃，其中營業據點即時核准的利率優惠額度由原來的 1.5 兆韓元擴大至 3 兆韓元，中小企業的特別利率優惠計畫規模也由 3 兆韓元增至 5 兆韓元。

此外，KB 金融集團將向韓國信用擔保基金 (KODIT) 和韓國科技金融公司出資 230 億韓元，提供 8400 億韓元的擔保。

為支持因美國關稅而面臨挑戰的汽車相關企業，KB 金融集團還與 KODIT 簽署協議，將投放 1500 億韓元的低利率「共贏貸款」。

新韓金融集團近日也宣布約 10 兆韓元的金融支持方案，其中 6.4 兆韓元將用於中小企業利率優惠項目，3 兆韓元用於發放針對出口企業的利率折價券。

新韓金融集團也安排 5000 億韓元支持個體工商戶新增貸款，另有 6000 億韓元用於扶持出口企業融資。

韓亞金融集團亦啟動 6 兆韓元緊急金融支援。在原有「優惠長期​​貸款」基礎上，新增 3 兆韓元額度，並推出 3 兆韓元規模的「利率優惠貸款」。針對受關稅衝擊的企業，該集團提供包括延長還款期限、分期還款寬限、利率減免、新增資金支持等措施。