〈美股盤後〉 川普威脅對中國祭50％關稅 標普連三黑 新冠以來最慘

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-04-08 05:32

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隨著關稅真假消息推動，聯準會突然召開閉門會議，恐慌指數 VIX 一度飆升至 65，美股週一 (7 日) 經歷瘋狂波動。

美股早盤，外媒傳出川普政府正在考慮暫停除中國以外的所有關稅 90 天，美股聞訊翻紅，隨後白宮證實為假消息後，美股迅速轉跌。

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接著美國總統川普對中國祭出最新威脅，揚言若中國不撤回報復性關稅，美國將在 9 日回敬加徵 50% 的關稅，美股再度震盪。

標準普爾 500 指數週一小滑 0.23%，在過去三個交易日下跌逾 10%，為 2020 年新冠疫情爆發以來最慘。道瓊指數跌幅最大，盤中一度下殺 1703 點，終場收低近 350 點。

隨著逢低買入資金湧入科技股，那斯達克指數最終上漲 0.1%，費半指數收紅 2.70%。

中國、加拿大、歐盟繼續推進關稅報復措施，川普週一稍晚也重申，不會考慮暫停關稅計畫。川普政府表示，至少有 50 個國家已提出開始談判，其中越南以「零關稅」為基礎要求談判。

華爾街大咖狠批對等關稅，避險基金經理人比爾 · 阿克曼 (Bill Ackman) 抨擊，川普正在失去全球商界領袖的信任。摩根大通執行長戴蒙警告，川普關稅將推升美國物價，並拖慢美國經濟。高盛上週日將 2025 年經濟衰退的可能性從一週前的 35% 上調至 45%。

根據 CME FedWatch 工具顯示，市場預計年底前利率將降至 3%，對 5 月降息的預期機率已從上週的 14% 飆升至 60%。

值得一提的是，聯準會在當地時間 7 日上午 11 時 30 分舉行閉門會議，討論事項的最終公告將在董事會網站上發布。

美股週一 (7 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 349.26 點，或 0.91%，收 37,965.6 點。

那斯達克指數上漲 15.48 點，或 0.1%，收 15,603.26 點。

S&P 500 指數下跌 11.83 點，或 0.23%，收 5,062.25 點。

費城半導體指數上漲 97.29 點，或 2.70%，收 3,694.95 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 140.06 點，或 1.35%，收 10,514.04 點。

標普 11 大板塊中，通訊服務和資訊科技逆勢收紅，房地產、材料跌幅最兇

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多彈升。Meta (META-US) 上漲 2.28%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.67%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.79%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.55%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.49%。

台股 ADR 全數疲弱。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.43%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.04%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.61%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.78%%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週一摔落 3.67% 至每股 181.46 美元，過去三個交易日累計瀉 19%，市值蒸發近 6400 億美元。傳蘋果近期已啟動緊急物流計畫，動用貨運飛機將大批 iPhone 與其他產品從印度和中國運往美國，趕在 9 日關稅實施前完成庫存補充。

輝達 (NVDA-US) 反彈 3.53% 至每股 97.64 美元。伯恩斯坦分析師 Stacy Rasgon 週一報告中重申了對輝達的「跑贏大盤」評級，目標價為 185 美元，預估輝達 AI 伺服器產品可能在《美墨加協定》(USMCA) 下免於最新一輪美國關稅。

博通 (AVGO-US) 週一盤後宣布 100 億美元的庫藏股計畫，博通盤後股價升超 2.6%，正常交易時段，該股勁揚 5.37%，報每股 154.14 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 走弱 2.56% 至每股 233.29 美元。Wedbush 分析員 Daniel Ives 批評，馬斯克自製品牌危機，加上受到川普政府的貿易政策衝擊，將特斯拉目標價狠劈 43%，從 550 美元削至 315 美元。

華爾街分析

Susquehanna 衍生品策略聯席主管 Chris Murphy 表示：「當市場因假消息而 (盤中) 上漲 8% 時，上行風險同樣令人恐懼。」

BTIG 技術策略師 Jonathan Krinsky 稱：「當股票嚴重賣超時，通常會出現短期反彈，即使股票最初遭受如此重創的原因尚未完全解決。」

Ameriprise 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 指出：「債券和現金正在發揮作用，減輕投資組合壓力，但在某時，長期投資人會考慮買入股票，而不是賣出股票。」