川普再度要求Fed快點降息 無視關稅引發金融市場巨震 

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-05 07:32

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CNBC 報導，美國總統川普再次把箭靶指向聯準會 (Fed)，他周五喊話 Fed 主席鮑爾降息，完全無視自己的關稅政策已經引爆市場動盪、升高通膨復熾的恐慌。

川普在社群媒體 Truth Social 上說：「這將是 Fed 主席鮑爾降息的完美時機。他總是『遲到』，但他現在就可以趕快改變他的形象。能源價格下跌、利率下跌、通膨下降、連蛋價都跌了 69%，就業增加，這些都在兩個月內發生，是美國的巨大勝利。傑洛姆 (Jerome Powell，鮑爾的名字)，降息吧，別再搞政治了。」

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川普發言期間，美股正遭到劇烈拋售，從他周三宣布新關稅起，全球經趨緩的疑慮就快速加深。

然而，新關稅政策可能已經成為 Fed 降息的阻撓。Fed 最近幾次會議都暫停降息，部分原因是抑制通膨的進展似乎已經停滯，新關稅可能引發物價廣泛上漲，並讓通膨情勢更複雜。

鮑爾周五出席一場活動時表示，川普的新關稅「超乎預期」，其可能引發的通膨上升、成長趨緩等經濟後果，也可能超乎預期。Fed 目前不急於做出調整，將等待更多和關稅政策及影響的具體數據出爐。

對潛在經濟衰退的擔憂，使 10 年期美債殖利率本周大幅下滑，如今已摜破 4%，而殖利率與價格呈現反向走勢。芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨市場的動態顯示，交易員預估 Fed 到今年年底為止會降息至少四次 (每次 0.25 個百分點，即 1 碼)，而 Fed 上個月中旬開會時僅預測會有兩次的降息。

川普多次淡化本周的市場動盪，甚至比喻為手術完成的病人。

鮑爾周五被問到川普的評論時這麼說：「我習慣不去回應任何當選官員的言論，所以我不想被大家以為會這麼做，這不適合我。」