巴菲特闢謠：否認支持川普關稅政策 社交媒體謠言都是假的

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-05 01:30

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美國投資大亨、「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 於周五 (4 日) 發表聲明，澄清近期在社交媒體平台 X、TikTok、臉書等地流傳的有關巴菲特的言論「完全不實」。

雖然波克夏並未具體說明這些影音或貼文的內容，但該公司發表聲明的背景正值一則 Instagram 影片在網絡上廣為流傳，該影片誤導性的宣稱巴菲特讚揚美國總統川普的經濟政策，並將影片與川普的關稅措施聯繫起來。

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影片最初於 3 月 13 日發布，但近期隨著川普宣布一系列超出預期的關稅措施後迅速在網絡上蔓延。川普周五稍早也在社交媒體 Truth Social 上分享這段影片，引起大眾廣泛關注。

此時，美國股市已因川普宣布新的高額關稅而急劇下跌。標普 500 指數本周四單日市值蒸發約 2 兆美元，隨著聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五暗示貿易戰將帶來比預期更大的經濟損失，市場的賣壓進一步加劇，美股周五進一步下跌，投資人擔心通膨上升與經濟成長放緩的影響。