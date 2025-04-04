英特爾逆勢上漲 傳言與台積電同意組晶片製造合資企業 

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-04 07:15

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The Information 引述兩名知情人士說法報導，這家合資公司將涵蓋某些英特爾現有的晶片製造廠，台積電考慮透過與英特爾共享晶片製造技術和協助訓練員工的方式，來換取 20% 股權，而非資本投資。但是英特爾有一些高層對此交易可能引發的大規模裁員表達疑慮。

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報導指出，白宮和美國商務部官員向兩家公司已有施壓一段時間，希望解決英特爾長久的危機，目前的談判已獲得促成磋商的商務部官員支持。然而，有關合資公司其餘的融資細節尚未敲定，雙方仍在洽商階段，還沒有達成最終協議。

消息傳出後，英特爾翻紅上漲，周四收高逾 2% 至每股 22.43 美元，稍早曾一度下跌逾 5%。英特爾今年來至周三上漲約 10%，一部分理由就和分拆傳言有關。

台積電美國存託憑證 (ADR) 周四下挫 7.64%，報每股 157.38 美元。

英特爾、台積電、白宮都拒絕對此報導置評。

英特爾 3 月 18 日剛指派陳立武 (Lip-Bu Tan) 擔任執行長，他本周一出席拉斯維加斯的英特爾願景大會時曾說，將分拆非核心資產，但並未說明哪些屬於這部分。