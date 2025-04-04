英特爾逆勢上漲 傳言與台積電同意組晶片製造合資企業
鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-04 07:15
在美國總統川普宣布新關稅後，美股周四 (3 日) 陷入一片殺戮，但英特爾 (INTC-US) 卻逆勢上漲，因外媒報導，英特爾已和台積電 (TSM-US) 達成初步協議，將成立合資企業以營運英特爾的晶片製造設施，由台積電取得新公司的 20% 股權，其餘主要股權則在英特爾和其他美國半導體業者手中。
The Information 引述兩名知情人士說法報導，這家合資公司將涵蓋某些英特爾現有的晶片製造廠，台積電考慮透過與英特爾共享晶片製造技術和協助訓練員工的方式，來換取 20% 股權，而非資本投資。但是英特爾有一些高層對此交易可能引發的大規模裁員表達疑慮。
報導指出，白宮和美國商務部官員向兩家公司已有施壓一段時間，希望解決英特爾長久的危機，目前的談判已獲得促成磋商的商務部官員支持。然而，有關合資公司其餘的融資細節尚未敲定，雙方仍在洽商階段，還沒有達成最終協議。
消息傳出後，英特爾翻紅上漲，周四收高逾 2% 至每股 22.43 美元，稍早曾一度下跌逾 5%。英特爾今年來至周三上漲約 10%，一部分理由就和分拆傳言有關。
台積電美國存託憑證 (ADR) 周四下挫 7.64%，報每股 157.38 美元。
英特爾、台積電、白宮都拒絕對此報導置評。
根據路透 3 月的報導，在白宮要求台積電協助扭轉英特爾營運之後，台積電曾邀輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US)、博通 (AVGO-US) 一同成立經營英特爾工廠的合資公司。
英特爾 3 月 18 日剛指派陳立武 (Lip-Bu Tan) 擔任執行長，他本周一出席拉斯維加斯的英特爾願景大會時曾說，將分拆非核心資產，但並未說明哪些屬於這部分。
台積電則正在加速美國投資，執行長魏哲家 3 月 3 日與美國總統川普出席同一場合，承諾將在美國加碼投資 1000 億美元，包含增建五座廠。
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