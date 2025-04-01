陳立武首公開演講 宣示英特爾打造世界級晶圓代工廠 淡化台積電接手隱憂

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-01 16:58

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英特爾 (INTC-US) 今 (1) 日在 Intel Vision 2025 大會上，執行長陳立武首度公開演講，除了宣示要以「客戶至上」和「卓越工程」為核心願景，也將打造世界級晶圓代工廠，並重申與美國政府的緊密合作。業界普遍認為，隨著英特爾確定強化晶圓代工業務，有助淡化台積電 (2330-TW)(TSM-US) 接手其晶圓代工業務的隱憂。

陳立武此次向廣大的生態系分享英特爾重返技術和製造領導地位的策略。憑藉過去的領導經驗和深厚的產業歷練，強調以客戶為中心的思維將成為英特爾策略的基石，以掌握新興技術的發展，並抓住未來在軟體、硬體和晶圓代工工程方面的重大機會。

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在上百位客戶以及合作夥伴面前，陳立武表示，身為執行長，了解客戶需求是首要之務，在其領導下，英特爾將致力成為一家以工程為核心的企業。將仔細聽並根據客戶的意見採取行動。最重要的是，英特爾將專注於打造有效解決問題、促進客戶成功的產品。

針對新時代的全新策略，陳立武以「客戶至上」和「卓越工程」為核心願景，並承諾英特爾將「仔細傾聽」，以滿足客戶和合作夥伴的需求，更強調採取以軟體為主導的設計方法，開發專用晶片以支援客戶關鍵工作負載的重要性，著重 AI 驅動的系統設計，英特爾將加速開發全方位的解決方案，以及針對新架構和關鍵工作流程等特定應用的專用晶片。反映陳立武重建生態系夥伴信任並強化關係的目標。

另外，針對晶圓代工業務，陳立武宣示英特爾將打造世界級晶圓代工廠，為滿足全球對於先進晶片激增的需求，英特爾在建立彈性、具韌性與安全的供應鏈中，扮演相當重要的角色，並強調強調與川普政府密切合作，重建美國晶片產業地位。

陳立武與英特爾晶圓代工團隊攜手完善策略、分析現況，並尋求成長及差異化發展的契機。陳立武表示，英特爾的 18A 製程技術按計畫進行，目前即將完成首批外部流片，並預計在今年下半年推出 Panther Lake 客戶端運算處理器，以及進入大規模量產。

陳立武強調，團隊合作與夥伴關係是對協作模式的堅持，希望將英特爾從單純的供應商轉型為真正合作夥伴的決心。這項變革象徵公司與客戶關係的根本性轉變。