〈美股盤後〉川普關稅海嘯 美股大屠殺 VIX飆超39% 道瓊狂瀉超1600點

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-04-04 05:14

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美國總統宣布激進的對等關稅政策後，加大全球貿易戰風險，恐慌指數 VIX 飆超 39%，美股週四 (3 日) 慘遭大屠殺，市值一夕蒸發 3 兆美元。

道瓊狂瀉超 1600 點，創下 2020 年 6 月以來最大單日跌幅，那斯達克崩潰 3.98%，創 2020 年 6 月以來最慘單日表現，標普 500 指數收盤下跌 5.97%，創下 2020 年 3 月以來的最大跌勢。

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川普週三宣布國家緊急狀態，簽署歷史性的行政令，將對所有輸入美國的產品徵收 10% 的「基準關稅」，同時對部分國家徵收更高的「對等關稅」，包括對台灣課徵 32% 關稅。

面對週四哀鴻遍野的市場慘況，川普推文將關稅的實施比作「一場手術，就像病人 (市場) 接受手術一樣」。川普安撫寫道：「市場將會繁榮。股市將會繁榮。國家將會繁榮。世界其他國家都想知道他們能否達成協議。」

聯準會理事庫格勒 (Adriana Kugler) 表示，川普的政策變化給通膨帶來「上行風險」。

三月非農就業報告即將出爐，上週美國首次申請失業救濟人數下降，截至 3 月 29 日當週減少了 6,000 人，這表明在進口關稅可能帶來數據波動之前，勞動力市場持續保持穩定。

美股週四 (3 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數崩跌 1,679.39 點，或 3.98%，收 40,545.93 點。

那斯達克指數崩跌 1,050.44 點，或 5.97%，收 16,550.61 點。

S&P 500 指數崩跌 274.45 點，或 4.84%，收 5,396.52 點。

費城半導體指數崩跌 427.07 點，或 9.88%，收 3,893.68 點。

NYSE FANG+ 指數崩跌 780.70 點，或 6.63%，收 10,997.46 點。

標普 11 大板塊一片血染，能源、資訊科技、非必需消費品領跌，跌幅均超 6%，僅必需消費品逆勢收揚。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王慘不忍睹。Meta (META-US) 崩潰 8.96%；蘋果 (AAPL-US) 狂瀉 9.25%；Alphabet (GOOGL-US) 重傷 4.02%；微軟 (MSFT-US) 滑落 2.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 崩跌 8.98%。

台股 ADR 也難逃浩劫。台積電 ADR (TSM-US) 浴血 7.64%；日月光 ADR (ASX-US) 狠砍 9.19%；聯電 ADR (UMC-US) 挫跌 4.17%；中華電信 ADR (CHT-US) 收漲 1.04%。

企業新聞

川普關稅威脅供應鏈，蘋果 (AAPL-US) 狂跌 9.25% 至每股 203.19 美元，遭遇五年來最大跌幅。

摩根士丹利分析指出，為了抵消關稅的影響，蘋果可能不得不將其在美國的所有產品線的價格提高 17% 至 18%。Jefferies 則預估，蘋果 2025 財年的淨利潤可能會下降 14%。

在對越南、印尼和中國等主要生產中心徵收關稅後，零售類股也受到嚴重衝擊，Nike (NKE-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 分別大幅下滑 14.44% 和 2.79%。

美國對汽車進口徵收的新關稅也在一夜之間生效，促使 Stellantis 暫停 其在加拿大和墨西哥工廠的生產。Stellantis N.V (STLA-US) 急殺 9.41% 至每股 10.21 美元。其他底特律巨頭福特 (F-US) 重挫 5.92%。通用汽車 (GM-US) 大跌 4.28%。

進口商品大型銷售商的股票受到的打擊最為嚴重，Five Below(FIVE-US) 暴跌 27.81%、Dollar Tree(DLTR-US) 崩跌 13.34% 和 Gap (GAP-US) 跳水 20.29%，均蒙受兩位數損失。

整體避險情緒的影響下，科技股成「重災區」，輝達 (NVDA-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 的跌幅分別超過 7.81% 和 5.47%。

華爾街分析

瑞銀預測，新徵關稅可能會抑制短期經濟成長，增加市場波動，並促使聯準會在今年稍晚大幅降息。而如果關稅導致通膨飆升、經濟成長減弱，聯準會官員可能陷入政策困境，降低近期降息的可能性。

巴克萊分析師表示：「特別是針對歐洲和中國的關稅，稅率分別為 20% 和 比預期更為強硬， 關稅出現許多曲折，但高關稅和揮之不去的不確定性增加了經濟衰退的風險。股市可能先惡化，然後才好轉。」

Sanctuary Wealth 首席投資策略師 Mary Ann Bartels 表示：「這是關稅最糟糕的情況，但市場並未將這一影響反映在價格中，這就是我們看到如此避險反應的原因。最大的問題是標準普爾 500 指數能否守住 5,500 點。如果守不住，我們可能會觸底。」

簡而言之，正如航運巨頭馬士基所說，「對於全球經濟來說，這不是一個好日子」。