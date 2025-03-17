台積電傳出手救英特爾 童子賢：最好停在傳聞不要發生
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-03-17 17:59
近期市場傳出台積電 (2330-TW) 與輝達 (NVDA-US) 等企業出手相救營運欠佳的英特爾 (INTC-US)，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (17) 日出席自家轉投資事業的新品發表會活動談到此事指出「最好還是停留在傳聞，不要發生」。
童子賢表示，台積電與英特爾雖然都屬於半導體產業，不過文化差異相當大，後續合作恐怕面臨挑戰。此外，雙方的生產線排程也有所差別，台積電過去幾十年來皆從事代工，其所對應的生產線同時有幾個、甚至數十個不同的產品，而台積電對這樣的生產模式也已相當熟練。
童子賢進一步說明，英特爾、AMD(AMD-US) 這類整合元件製造商 (IDM) 則因擁有自己的工廠，需針對相對應的核心產品安排產線，一旦有外來產品就可能面臨調整產線的難題。
童子賢舉例，若要做晶圓代工，就要同時接納 5、10 個，甚至更多不同的產品，必須將生產線調整的非常有彈性，需整併不同組織與產線排程，他也透露，過去曾詢問過相關從事人員，皆面有難色地說「其實是滿辛苦的」。
童子賢也提到，台積電目前在日本、德國及美國都有擴廠計畫，其實已經忙得不可開交，恐怕也無法分不出其他心力去做調整，認為台積電救英特爾這件事，還是停留在傳聞就好，不要發生。
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