台積電傳出手救英特爾 童子賢：最好停在傳聞不要發生

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-03-17 17:59

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童子賢表示，台積電與英特爾雖然都屬於半導體產業，不過文化差異相當大，後續合作恐怕面臨挑戰。此外，雙方的生產線排程也有所差別，台積電過去幾十年來皆從事代工，其所對應的生產線同時有幾個、甚至數十個不同的產品，而台積電對這樣的生產模式也已相當熟練。

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童子賢舉例，若要做晶圓代工，就要同時接納 5、10 個，甚至更多不同的產品，必須將生產線調整的非常有彈性，需整併不同組織與產線排程，他也透露，過去曾詢問過相關從事人員，皆面有難色地說「其實是滿辛苦的」。