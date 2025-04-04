道瓊狂瀉超1600 點 川普關稅大刀砍下稱「手術結束了」

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-04-04 06:18

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美國總統川普對等關稅導致全球股市出現恐慌殺盤，道瓊週四 (3 日) 狂瀉超 1600 點後，川普政府敦促美國民眾保持耐心，而川普卻對美國經濟的未來表示樂觀。

川普週四將此事 (關稅措施) 比喻為一場大型外科手術，表示雖然這場手術意義重大且可能令人不安，但最終是為了改善病患 (市場) 的健康。

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川普推文寫道：「手術結束了。病人存活了下來，正在康復。預測是患者將比以前更加強壯、更大、更好、更有彈性。」

當川普離開白宮，前往海湖莊園參加沙烏地阿拉伯高爾夫盛會時，他又重複這個病人比喻。

川普強調： 「我認為一切進展順利。」 「這是一次手術，就像病人接受手術一樣，這是一件大事。我說事情就是這樣的。我們有六七兆美元流入我們國家，我們從未見過這樣的事情。市場將會繁榮，股票將會繁榮，國家終將會繁榮。」

截至收盤，道瓊指數狂瀉超 1600 點，費半指數下殺近 10%，標準普爾 500 指數下跌 4.4%，那斯達克指數下跌 5.5%，均創下新冠疫情爆發以來的最大單日跌幅。

川普揮關稅大刀後稱：「手術結束了」(圖：REUTERS/TPG)

川普的自信源自於，他相信這些資本將帶動股市飆升以及國家整體經濟的繁榮。

川普也談到國際貿易關係，表示其他國家渴望與美國進行談判。

他聲稱，多年來，這些國家一直在利用美國，但現在這種局勢正在轉變。川普表示，美國不再是貿易協定的輸家，他預計美國的經濟前景將「令人難以置信」。

川普進一步強調了預期投資的規模，並重申了近七兆美元的數字。他鼓勵大眾和市場觀察家關注這些投資將如何改變美國經濟，並預測美國正處於經濟繁榮的邊緣。

儘管新關稅導致全球股災，但川普仍然相信，他的政策將帶來大幅經濟成長和在全球貿易中更強的地位。他預計，在大量投資湧入和貿易協定改善的推動下，美國經濟未來將強勁成長。

批評者毫不猶豫地批評了川普將當前蓬勃發展的美國經濟比作手術台上的病人這一奇怪比喻。

股市大師 Jim Cramer 提問：「所以我們在術後恢復期？我們是要在重症監護室接受治療嗎？還是一天結束後我們就能回家了？」

羅德島州民主黨參議員 Sheldon Whitehouse 稱：「這似乎是一個糟糕的比喻，美國人民的屋頂一下就塌陷了。」

川普對所有進口產品徵收最低 10% 的關稅，令投資人和美國消費者大為震驚，而來自中國、歐盟和亞洲經濟強國等主要貿易夥伴的產品的稅率要高得多，包括對台灣課徵 32% 關稅。

川普宣布對台灣課徵 32% 關稅，其中半導體等項目暫時未納入 (圖：REUTERS/TPG)

經濟學家表示，這項關稅是美國數十年來最大的增稅措施。

一些分析師表示，川普將對進口商品平均加徵 22.5% 關稅，是百年來美國關稅幅度最高的一次，可能導致今年美國經濟成長率下降 2 個百分點，通膨率推高至接近 5%。

Thornburg Investment Management 投資組合經理 Sean Sun 表示：「考慮到對全球消費和貿易的潛在連鎖反應... 市場實際上可能反應不足。」