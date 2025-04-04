成功籌資進軍比特幣 GameStop執行長信心爆棚大買自家股 盤後漲3%
鉅亨網編譯許家華 2025-04-04 08:40
電玩零售商 GameStop Corp (GME-US) 執行長 Ryan Cohen 周四 (3 日) 宣布將額外購買 50 萬股自家股票，表明對自家公司的未來充滿信心，GameStop 盤後股價隨即上漲 3.6%，顯見市場樂觀看待此舉。
GameStop 周四交易時間大跌 7.01%，收在每股 21.10 美元，盤後一度漲近 4%，截稿前漲幅收斂至 2.7%，報每股 21.67 美元。
Cohen 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交修訂後的 13D 文件顯示，他在 4 月 3 日以每股 21.55 美元的均價收購 GameStop 股票 50 萬股，價值 1,080 萬美元。Cohen 的持股增加至 37,347,842 股。
這項舉措緊隨 GameStop 上周發布的公告，董事會一致批准更新其投資政策，將比特幣納入財政儲備資產，引起市場的關注。該公司還完成了可轉換高級票據的發行，籌集 14.8 億美元，所得款項將專門用於購買比特幣。
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