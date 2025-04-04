〈貴金屬盤後〉黃金創新高後回跌 川普新關稅引發市場拋售

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-04 06:10

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金價周四 (3 日) 盤中一度創下歷史新高每盎司 3167.57 美元，但隨後由於美國總統川普前一日宣布的新關稅比預期中激進，引發金融市場拋售並擴散到貴金屬，導致金價收黑。

紐約黃金期貨下跌 1.4% 至每盎司 3121.70 美元。

黃金現貨價下跌 0.85% 至每盎司 3106.99 美元，稍早盤中曾漲至 3167.57 美元，為歷史新高。

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Zaner Metals 資深市場策略師兼副總裁 Peter Grant 說，去槓桿壓力引發拋售之際，市場開始尋找逢低買進的機會。人們變賣有利可圖的部位以彌補，但是長期來說，人們還是會繼續尋找資金避風港，而黃金必定是其中之一。

川普的關稅計畫導致金融市場大跌，反映投資人擔憂經濟成長將受傷害。

黃金整體的走向看起來仍完好無缺，今年來已經上漲超過 500 美元。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說，金價的走勢像是「橫向盤整至更高趨勢中的拉回」。

各國央行買盤可能替金價今年的漲勢繼續提供支撐，他們希望避開川普政策帶來的風險，因此正在尋找美元以外的選項，讓外匯存底多元化。

HSBC 則警告，儘管市場動能可能讓上半年的金價攀高，但到今年年底，實物和金融市場的因素加總起來可能打壓金價，因此目標價為平均每盎司 3015 美元。

其他貴金屬交易

現貨白銀下挫 5.9% 至每盎司 32.01 美元。

現貨白金下滑 3.2% 至每盎司 951.87 美元。

現貨鈀金下跌 4.2%，報每盎司 929.43 美元。

白銀價格雖然多半追隨黃金的走勢，但因為具有工業用途，當市場劇烈波動時，往往比黃金更脆弱。