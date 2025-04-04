加拿大反擊來了！對美國汽車加徵報復性25%關稅
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-04 01:30
加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 周四 (3 日) 宣布，加拿大將對美國製造的汽車徵收 25% 的報復性關稅，作為對川普政府徵收進口稅的回應。這些關稅將適用於不符合《美國 - 墨西哥 - 加拿大協定》(USMCA)規定的汽車，以及從美國進口的、含有「非加拿大成分」的車輛。
換句話說，加拿大的汽車關稅在結構上與美國的汽車關稅類似，但不會對汽車零部件徵稅。川普本周三宣布的所謂「對等關稅」並未涵蓋加拿大，但美國對外國汽車徵收的 25% 新關稅仍於周四生效。對於去年向美國出口 110 萬輛汽車和輕型卡車的加拿大來說，這些關稅主要針對的是不符合《美墨加協定》的美國車輛。
加拿大的汽車產業與美國深度融合，因此將受到川普關稅政策的衝擊。擁有吉普 (Jeep) 和克萊斯勒 (Chrysler) 品牌的斯泰蘭蒂斯 (Stellantis)(STLA-US) 已經宣布，由於這些影響，位於安大略省溫莎市的組裝廠將停工兩周。該公司在一份致員工的備忘錄中表示，將儘快處理這些影響。
此外，川普仍對不符合《美國 - 墨西哥 - 加拿大協議》規定的產品、鋼鐵和鋁製品徵收高額關稅，並威脅將對藥品、半導體、銅和木材等產品徵收新關稅。
卡尼表示，加拿大的關稅政策不會影響來自墨西哥的汽車內容，因為墨西哥政府「遵守」了《美墨加協定》。卡尼透過設計與美國關稅相似的結構，試圖達到一種平衡——在回應貿易戰的同時，避免讓加拿大的報復行動超過川普政府的現有措施。
卡尼強烈批評川普政府顛覆全球貿易體系，並表示：「儘管這些政策將傷害美國家庭，但直到這種痛苦變得無法忽視之前，我認為他們不會改變方向。」
卡尼的公告發布後，加拿大汽車零部件製造商如麥格納國際 (Magna International Inc.) 和利納馬公司 (Linamar Corp.) 的股價進一步下跌。
美股方面，截稿前通用汽車 (GM-US) 周四盤中跌逾 3%、福特汽車 (F-US) 挫逾 4%、特斯拉 (TSLA-US) 跌近 5%。
儘管汽車產業受到打擊，加拿大國民銀行的經濟學家斯馬里昂 (Stefane Marion) 和艾森諾 (Matthieu Arseneau) 在一份報告中表示，加拿大出口到美國的貿易加權關稅率仍低於 5%，因為加拿大對最新一輪美國關稅的經濟影響有限。
他們寫道：「然而，這種短期的緩解可能不會持久，考慮到全球經濟放緩或衰退的可能性。除非美國政府改變方針，否則加拿大經濟預計將在 2025 年下半年顯著放緩。」
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