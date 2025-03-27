微軟縮減資料中心租賃計畫 受需求過剩與AI開支影響

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-27 02:31

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路透周三 (26 日) 報導，根據 TD Cowen 分析師的報告，微軟 (MSFT-US) 在過去 6 個月內已放棄計畫中將消耗 2GW(Gigawatt, 百萬瓩) 的資料中心專案，這一決定主要是由於相較於預期需求，市場上資料中心的供應過剩。

分析師表示，微軟在美國和歐洲的數據中心租賃計畫中，過去一個月內有延期和取消的情況。這些調整主要與微軟決定不再支援來自 ChatGPT 製造商 OpenAI 的額外訓練工作量有關。

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隨著人工智慧 (AI) 領域的投資持續增加，市場對美國科技公司在 AI 領域的高額開支持懷疑態度。分析師指出，AI 的回報成長較慢，並且中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 的 AI 技術成本遠低於西方競爭對手，這也加劇投資人的疑慮。

TD Cowen 的供應鏈檢查顯示，微軟的縮減策略讓 Google(GOOGL-US) 和 Meta(META-US) 在全球和美國市場中，分別填補微軟原本預訂的資料中心空間。Google 在國際市場填補了空缺，而 Meta 則在美國市場採取了相同的策略。

雖然微軟計劃在本會計年度投入超過 800 億美元於 AI 和雲端運算領域，但該公司尚未對路透的置評請求作出回應。