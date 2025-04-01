search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：純正零件GPC-US的目標價調降至125元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2025-04-01 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對純正零件(GPC-US)提出目標價估值：中位數由130元下修至125元，調降幅度3.85%。其中最高估值155元，最低估值114元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予純正零件評價：積極樂觀4位、保持中立11位、保守悲觀1位。

純正零件今(1日)收盤價為119.18元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌2.7%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股GPC市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
純正零件119.180.60%

延伸閱讀


Empty