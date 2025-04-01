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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為113.38元

鉅亨網新聞中心 2025-04-01 06:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.84元上修至4.97元，其中最高估值5.96元，最低估值3.62元，預估目標價為113.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.96(5.79)6.446.794.25
最低值3.62(3.62)3.762.832.62
平均值4.9(4.82)4.924.413.62
中位數4.97(4.84)4.954.384

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值103.16億105.54億110.08億92.97億
最低值87.98億84.54億77.31億76.14億
平均值94.43億93.56億90.71億84.56億
中位數93.74億93.03億92.17億84.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.122.231.533.973.79
營業收入31.38億38.24億57.41億66.27億82.86億

詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAEM

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