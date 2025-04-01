擬再資遣3萬人！賓士中國多地門市突關閉 承諾服務與經銷商寶利德互踢皮球
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-01 13:30
近日，賓士在中國裁員的消息霸佔網路頭條，裁員幅度高達 15%，金融與銷售體系為重災區，上海、杭州與長興多家門市突然關閉，許多車主面臨到維權無門的尷尬境地，更讓車主們感到無奈的是，賓士與經銷商寶利德集團在互踢皮球。
繼 2 月傳出大裁員消息後，近日外媒又報導指出，賓士管理層打算在 4 月向全體員工發送一封信函，為即將離職的員工提供優厚的遣散補償方案，希望透過提供豐厚的遣散費，鼓勵大約 3 萬名員工自願離職。
《新浪科技》報導， 賓士中國表示，已與寶利德集團取消授權，保養等問題應由對方協商處理，而寶利德官方則尚未回覆，而此次上海、杭州、長興賓士門市關閉，均為寶利德集團旗下。
賓士官方客服表示，寶利德集團做出內部業務調整，上海寶利德、杭州星寶行、長興之星三家門店已經在上周一 (3 月 24 日) 取消授權，目前已經關店。至於使用者的車輛服務，車輛是全國聯保，在保固期間是可以到任何一家經銷商進行保修。至於使用者的保養套餐，一種是賓士官方的，可到任何一家門店使用，另一種是寶利德集團的，這個就只能到寶利德集團旗下門店使用，或者諮詢寶利德集團熱線協助處理。
至於賓士官方為何不能協助處理，該客服說：「如果用戶購買的是寶利德集團的保養套餐，根據反壟斷法，廠家是無法對轉銷商的產品銷售以及管理做出任何參與的。」
寶利德集團官網資料顯示，寶利德創始於 2001 年，總部位於杭州，專注豪華汽車品牌服務運營，旗下擁有勞斯萊斯、阿斯頓 · 馬丁、賓士、捷豹路虎、保時捷、林肯、一汽 - 大眾奧迪等近 40 家國際豪車品牌體驗中心，但這樣一家實力雄厚的豪車經銷商集團，卻並未對使用者的合法權益負責。
賓士裁員與關店背後原因不外是業績下滑，尤其是在中國市場表現不佳，賓士門市管理亂象背後也凸顯該車廠近年在全球與中國市場的頹勢
中國作為賓士全球最大單一市場，業績好壞無疑牽動賓士整體業績表現。然而，去年中國區業績乏善可陳，銷量超 71 萬輛，年減 7.8%，其銷量佔比近三成，其中乘用車年銷量年減 7.3% 至 68.36 萬輛，同期收入年減 8.5% 至 231.39 億歐元。
賓士中國市場銷量下滑，全球銷量疲軟，使其在市場競爭中失去應有的優勢。賓士去年年全球銷量年減 4% 至 238.9 萬輛，其中乘用車總銷量年減 3% 至 198.34 萬輛。。
賓士在中國市場業績下滑的背後，既有新能源汽車轉型不力的因素，也有中國車廠強勢崛起帶來的衝擊。以電動車為例，去年賓士全球純電動車銷量僅 18.51 萬輛，年減 23.1%，但不少中國車廠正憑藉新能源汽車彎道超車，進軍豪華汽車市場，包括賓士在內的 BBA 三大豪華品牌均受到衝擊。
中國車廠在電動化與智慧化的賽道上一路狂飆，迅速搶佔市場份額，不斷拉高行業發展的速度與標準。相較之下，賓士轉型速度就顯得相形見絀。
在電動化方面，賓士的 EQ 系列車型由於採用 「油改電」 技術路線，導致續航短、電耗高、空間利用率低等問題叢生，市場口碑崩塌，銷量陷入谷底。
在智能化賽道，賓士自研的 MB. OS 系統開發滯後，與中國車廠在智慧駕駛、智慧座艙等方面的快速突破相比，差距愈發明顯。
賓士在電動化與智能化轉型中慢一步的代價是高昂的。去年賓士電動乘用車全球銷量 36.76 萬輛，年減 8.5%，其中純電車款更年減 23.1%，這一慘澹數據反映出賓士在電動化、智能化轉型的困境。
根據國信證券數據，去年外資豪車品牌在中國的銷量較 2023 年下滑 10%，而中國中高端品牌市佔率則持續上漲，全年銷量年增 76%。一降一升之間彰顯的正是中國新能源品牌崛起對傳統豪車品牌的強烈衝擊。
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