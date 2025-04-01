擬再資遣3萬人！賓士中國多地門市突關閉 承諾服務與經銷商寶利德互踢皮球

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-01 13:30

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近日，賓士在中國裁員的消息霸佔網路頭條，裁員幅度高達 15%，金融與銷售體系為重災區，上海、杭州與長興多家門市突然關閉，許多車主面臨到維權無門的尷尬境地，更讓車主們感到無奈的是，賓士與經銷商寶利德集團在互踢皮球。

繼 2 月傳出大裁員消息後，近日外媒又報導指出，賓士管理層打算在 4 月向全體員工發送一封信函，為即將離職的員工提供優厚的遣散補償方案，希望透過提供豐厚的遣散費，鼓勵大約 3 萬名員工自願離職。

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《新浪科技》報導， 賓士中國表示，已與寶利德集團取消授權，保養等問題應由對方協商處理，而寶利德官方則尚未回覆，而此次上海、杭州、長興賓士門市關閉，均為寶利德集團旗下。

賓士官方客服表示，寶利德集團做出內部業務調整，上海寶利德、杭州星寶行、長興之星三家門店已經在上周一 (3 月 24 日) 取消授權，目前已經關店。至於使用者的車輛服務，車輛是全國聯保，在保固期間是可以到任何一家經銷商進行保修。至於使用者的保養套餐，一種是賓士官方的，可到任何一家門店使用，另一種是寶利德集團的，這個就只能到寶利德集團旗下門店使用，或者諮詢寶利德集團熱線協助處理。

至於賓士官方為何不能協助處理，該客服說：「如果用戶購買的是寶利德集團的保養套餐，根據反壟斷法，廠家是無法對轉銷商的產品銷售以及管理做出任何參與的。」

寶利德集團官網資料顯示，寶利德創始於 2001 年，總部位於杭州，專注豪華汽車品牌服務運營，旗下擁有勞斯萊斯、阿斯頓 · 馬丁、賓士、捷豹路虎、保時捷、林肯、一汽 - 大眾奧迪等近 40 家國際豪車品牌體驗中心，但這樣一家實力雄厚的豪車經銷商集團，卻並未對使用者的合法權益負責。

賓士裁員與關店背後原因不外是業績下滑，尤其是在中國市場表現不佳，賓士門市管理亂象背後也凸顯該車廠近年在全球與中國市場的頹勢

中國作為賓士全球最大單一市場，業績好壞無疑牽動賓士整體業績表現。然而，去年中國區業績乏善可陳，銷量超 71 萬輛，年減 7.8%，其銷量佔比近三成，其中乘用車年銷量年減 7.3% 至 68.36 萬輛，同期收入年減 8.5% 至 231.39 億歐元。

賓士中國市場銷量下滑，全球銷量疲軟，使其在市場競爭中失去應有的優勢。賓士去年年全球銷量年減 4% 至 238.9 萬輛，其中乘用車總銷量年減 3% 至 198.34 萬輛。。

賓士在中國市場業績下滑的背後，既有新能源汽車轉型不力的因素，也有中國車廠強勢崛起帶來的衝擊。以電動車為例，去年賓士全球純電動車銷量僅 18.51 萬輛，年減 23.1%，但不少中國車廠正憑藉新能源汽車彎道超車，進軍豪華汽車市場，包括賓士在內的 BBA 三大豪華品牌均受到衝擊。

中國車廠在電動化與智慧化的賽道上一路狂飆，迅速搶佔市場份額，不斷拉高行業發展的速度與標準。相較之下，賓士轉型速度就顯得相形見絀。

在電動化方面，賓士的 EQ 系列車型由於採用 「油改電」 技術路線，導致續航短、電耗高、空間利用率低等問題叢生，市場口碑崩塌，銷量陷入谷底。

在智能化賽道，賓士自研的 MB. OS 系統開發滯後，與中國車廠在智慧駕駛、智慧座艙等方面的快速突破相比，差距愈發明顯。

賓士在電動化與智能化轉型中慢一步的代價是高昂的。去年賓士電動乘用車全球銷量 36.76 萬輛，年減 8.5%，其中純電車款更年減 23.1%，這一慘澹數據反映出賓士在電動化、智能化轉型的困境。