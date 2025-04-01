〈日股收盤〉市場靜待川普「解放日」 日經反彈結束連三黑
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-01 15:34
日本股市昨崩逾 1500 點，吸引低接買盤進場，日經 225 指數 (NKY) 周二 (1 日) 開盤即跳漲 1%，加上股神巴菲特傳出正計畫再度發行日元債，支撐投資人信心，但因市場觀望川普「解放日」壓抑漲幅，日經 225 指數終場小漲 0.02% 或 6.92 點，報 35,624.48 點，結束連三跌的走勢。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場漲 0.11%(漲 3.0 點)，收 2,661.73 點。
《彭博》引述消息人士報導，巴菲特旗下波克夏公司正計畫連續第七年發行日元債，已委任美銀證券與瑞穗證券負責籌備，激勵五大商社股價走強，三菱商事上漲 1.07%、三井物產上漲 0.93%、伊藤忠商事上漲 1.29%、住友商事上漲 1.13%、丸紅則上漲 0.76%。
另一方面，川普計劃於 4 月 2 日正式宣布對所有貿易夥伴徵收對等關稅，儘管如此，美股周一穩健反彈，T&D 資產管理公司首席策略分析師 Hiroshi Namioka 表示，從昨日的拋售來看，投資人似乎有些反應過度。而標普 500 指數回升給予日本投資人一些信心，因為關稅帶來的衝擊可能不會如預期般嚴重。
焦點股方面，東京威力科創彈升 0.7%，軟銀小漲 0.19%，迅銷上漲 0.86%，豐田上漲 0.55%，本田上漲 0.19%。
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