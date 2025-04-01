亞馬遜推新AI代理「Nova Act」 成為OpenAI競爭對手

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-01 02:30

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亞馬遜 (AMZN-US) 周一 (31 日) 推出一個名為「Nova Act」的全新人工智慧 (AI) 模型，該模型能夠在網頁瀏覽器中代替用戶執行各種任務，這讓亞馬遜與 OpenAI、Anthropic 等公司開發的所謂「代理人」軟體正面對抗。

「Nova Act」的設計目的是幫助開發者構建代理人或 AI 軟體，這些軟體能夠在沒有監督的情況下，完成多步驟的任務。亞馬遜展示 Nova Act 執行的一個例子，它能夠搜索「從火車站騎腳踏車可到範圍內的公寓」，這是其可以完成的任務之一。

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隨著市場對文本和圖像生成器的需求逐漸穩定，越來越多的公司開始關注 AI 代理的開發。由前 OpenAI 研究高層創立的 AI 新創公司 Anthropic 於去年 10 月發布其「電腦使用工具」(Computer Use tool)，該工具可以解讀電腦螢幕上的內容，選擇按鈕、輸入文本、瀏覽網站並執行任務，還能進行實時的網頁瀏覽。

今年 1 月，OpenAI 推出了一個名為「Operator」的類似功能，這個功能可以自動化完成度假計畫、填寫表單、訂餐廳和買東西等任務。這家由微軟 (MSFT-US) 投資的新創公司將 Operator 描述為「能夠上網執行任務的代理」。

OpenAI 在 2 月推出了另一個工具，名為「Deep Research」，該工具能夠讓 AI 代理編寫複雜的研究報告，並分析用戶選擇的問題和主題。

Google(GOOGL-US) 去年 12 月也推出了一個名為「研究助手」的類似工具，這款工具能夠探索複雜的主題，並代替用戶編寫報告。

亞馬遜表示，「Nova Act」目前僅在研究預覽階段推出，只針對給開發者。公司還建立一個網站，讓用戶可以體驗其 Nova AI 模型。

這一舉措是亞馬遜在生成性 AI 軟體領域大力投資的戰略的一部分。亞馬遜近期推出多款 AI 產品，包括自家開發的 Nova 模型、Trainium 晶片、購物與健康助手，以及一個名為 Bedrock 的第三方模型市場。該公司還在重構其十多年前推出的數位助手 Alexa，並為其增添更多的 AI 功能。