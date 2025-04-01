search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

亞馬遜推新AI代理「Nova Act」 成為OpenAI競爭對手

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-01 02:30

cover image of news article
亞馬遜推新AI代理「Nova Act」 成為OpenAI競爭對手(圖：REUTERS/TPG)

亞馬遜 (AMZN-US) 周一 (31 日) 推出一個名為「Nova Act」的全新人工智慧 (AI) 模型，該模型能夠在網頁瀏覽器中代替用戶執行各種任務，這讓亞馬遜與 OpenAI、Anthropic 等公司開發的所謂「代理人」軟體正面對抗。

「Nova Act」的設計目的是幫助開發者構建代理人或 AI 軟體，這些軟體能夠在沒有監督的情況下，完成多步驟的任務。亞馬遜展示 Nova Act 執行的一個例子，它能夠搜索「從火車站騎腳踏車可到範圍內的公寓」，這是其可以完成的任務之一。


隨著市場對文本和圖像生成器的需求逐漸穩定，越來越多的公司開始關注 AI 代理的開發。由前 OpenAI 研究高層創立的 AI 新創公司 Anthropic 於去年 10 月發布其「電腦使用工具」(Computer Use tool)，該工具可以解讀電腦螢幕上的內容，選擇按鈕、輸入文本、瀏覽網站並執行任務，還能進行實時的網頁瀏覽。

今年 1 月，OpenAI 推出了一個名為「Operator」的類似功能，這個功能可以自動化完成度假計畫、填寫表單、訂餐廳和買東西等任務。這家由微軟 (MSFT-US) 投資的新創公司將 Operator 描述為「能夠上網執行任務的代理」。

OpenAI 在 2 月推出了另一個工具，名為「Deep Research」，該工具能夠讓 AI 代理編寫複雜的研究報告，並分析用戶選擇的問題和主題。

Google(GOOGL-US) 去年 12 月也推出了一個名為「研究助手」的類似工具，這款工具能夠探索複雜的主題，並代替用戶編寫報告。

亞馬遜表示，「Nova Act」目前僅在研究預覽階段推出，只針對給開發者。公司還建立一個網站，讓用戶可以體驗其 Nova AI 模型。

這一舉措是亞馬遜在生成性 AI 軟體領域大力投資的戰略的一部分。亞馬遜近期推出多款 AI 產品，包括自家開發的 Nova 模型、Trainium 晶片、購物與健康助手，以及一個名為 Bedrock 的第三方模型市場。該公司還在重構其十多年前推出的數位助手 Alexa，並為其增添更多的 AI 功能。

本月早些時候，亞馬遜雲端部門宣布成立一個專門致力於開發代理型 AI 的團隊，該團隊由 AWS 的資深主管 Swami Sivasubramanian 帶領。亞馬遜還成立一個內部團隊，專注於開發人工通用智慧 (AGI)，即智慧水準與人類相當或更高的 AI，該團隊直接向亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy) 匯報工作。

文章標籤

亞馬遜AI代理人工智慧產業Nova Act

相關行情

台股首頁我要存股
亞馬遜189.8-1.52%
微軟373.2959-1.45%
Alphabet公司(A)154.360.02%

延伸閱讀


Empty