豐田汽車應對美國關稅 暫不漲價但將專注降低成本

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-31 22:10

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在美國總統川普宣布將於 4 月 2 日對全球汽車進口徵收 25% 的關稅後，日本豐田汽車 (Toyota) 周一 (31 日) 表示，儘管關稅帶來挑戰，仍將保持現有運營，並專注於降低固定成本。豐田發言人表示，公司不打算因此提高在美銷售車輛的價格。

據日本媒體報導，豐田是全球最大汽車製造商，計劃在短期內不提高美國市場上的車輛價格。2024 年，美國成為豐田全球最大的市場，銷售量達到 230 萬輛。豐田強調，儘管密切關注美方有關關稅等事宜，仍將專注於減少固定成本並保持現有運營。

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然而，川普的關稅政策卻對整個美國汽車市場構成了潛在的衝擊。隨著新冠疫情結束後全球經濟逐步恢復，供應鏈問題持續影響美國汽車市場，汽車和零部件的價格比疫情前高出約 20%，汽車保險費用也漲幅超過 60%。此類價格壓力已經成為推動美國整體消費者物價指數上漲的重要因素。

專家指出，川普的關稅政策可能會加劇這一現象。康乃爾大學 (Cornell University) 勞工研究學院的 Art Wheaton 表示，美國大約一半的汽車依賴進口，這使得 25% 的關稅將導致車輛價格立即上漲，並對供應鏈造成巨大衝擊。Wheaton 估算，川普的關稅可能讓車輛價格上漲 1 萬至 2 萬美元，並且需要數十年才能看到供應鏈的真正調整成果。

此外，摩根大通經濟學家 Michael Feroli 預計，川普的關稅將對今年的通膨產生影響，並降低整體經濟增長。Feroli 認為，這些關稅將使美國個人消費支出 (PCE) 物價指數上漲 0.3 個百分點，進一步拉遠聯準會 (Fed) 的通膨目標，並對消費者的實質購買力造成壓力。這將進一步拖累實質消費支出，並降低經濟成長 0.2 個百分點，至 1.3%。

這些關稅的長期影響仍難以預測，尤其是在競爭激烈的汽車市場中，消費者對品牌的選擇變化可能會對汽車公司定價產生影響。儘管如此，汽車製造商將不得不面對如何應對漲價壓力的問題，包括是否將成本轉嫁給消費者，還是選擇降低利潤或透過降低其他成本來吸收這一影響。