〈美股盤後〉川普對等關稅含「所有國家」那指費半收黑 聯電ADR飆超9%

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-01 05:16

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美國對等關稅公布在即，美股在 3 月最後的交易日 (31 日) 收盤漲跌互見。沃爾瑪、家得寶領漲，道瓊指數震盪後收紅 417.86 點。標普一度觸及六個月低點，終場翻紅 0.55%。那指收低 0.14%。

黃金現貨價格突破每盎司 3100 美元，黃金概念股穩升。川普威脅向俄羅斯採購石油的國家徵收關稅，油價走升，能源股同步走高。2025 年至少降息三次的可能性上升，10 年期公債殖利率下降 3 個基點至 4.22%。

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三月份，標普累計下跌 5.8%，創下 2022 年 12 月以來最大月跌幅。那斯達克指數 3 月重挫 8.2%，道瓊月線收黑 4.2%。

今年首季，標普季跌 4.6%，結束連五季升勢。那指季線崩跌 10.4%，道瓊跌幅則達 1.3%。

在貿易戰最新升級的過程中，川普準備本週對「所有美國貿易夥伴」徵收廣泛的「對等」關稅。川普還計劃本週對所有外國製造汽車徵 25% 的關稅。

白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 週一表示，關稅將以「國家為基礎」，而不是以行業為基礎，但她補充，川普總統還會致力於在其他時間實施針對特定產業的關稅。

受關稅不確定性影響，高盛將美國經濟衰退的可能性從 20% 上調至 35%，將標普 500 指數年底目標下調至 5700 點，並預測聯準會將進一步降息。

美股週一 (31 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 417.86 點，或 1%，收 42,001.76 點。

那斯達克指數下跌 23.7 點，或 0.14%，收 17,299.29 點。

S&P 500 指數上漲 30.91 點，或 0.55%，收 5,611.85 點。

費城半導體指數下跌 14.48 點，或 0.34%，收 4,270.43 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 42.86 點，或 0.37%，收 11,523.97 點。

標普 11 大板塊幾乎全漲，金融股表現出色，僅非必需消費品板塊收黑。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌不一。Meta (META-US) 跌 0.066%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.94%；Alphabet (GOOGL-US) 收紅 0.20%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.90%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.28%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 收紅 0.45%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.45%；聯電 ADR (UMC-US) 飆升 9.16%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.15%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 收低 1.67% 至每股 259.16 美元，第一季股價暴跌 36%，為 2022 年以來表現最差。特斯拉預計將於週三公布第一季交車情況，Stifel 的分析師將特斯拉的目標股價從 474 美元下調至 455 美元，並下調交車預測。

聯電 ADR (UMC-US) 飆升 9.16% 至每股 7.15 美元。日媒報導，格芯 (GlobalFoundries) 考慮與聯電合併，成為全球第二大晶圓代工廠，以因應全球地緣政治變化日益緊張。

蘋果 (AAPL-US) 回升 1.94% 至每股 222.13 美元。蘋果正加速在印度擴張生產，外媒報導，鴻海計劃在 2025 年將其在印度的 iPhone 產量提高至前一年產量的兩倍。

Alphabet (GOOGL-US) 收紅 0.20 至每股 154.64 美元。美國獨立研究公司 MoffettNathanson 發布報告指出，Google 旗下的影片分享網站 YouTube 市值或達 5500 億美元。

安謀 (Arm)(ARM-US) 收黑 0.94% 至每股 106.79 美元。安謀高層表示，公司預估到今年年底，全球資料中心中央處理器 (CPU) 市占將激增至 50%，遠高於去年 (約 15%)。

美國食品藥物管理局 (FDA) 生物製劑評估研究中心（CBER）主管馬克斯（Peter Marks) 宣布請辭，消息公布後，疫苗股普遍下跌，莫德納 (MRNA-US) 下殺 8.90% 至每股 28.35 美元。

華爾街分析

Glenmede 投資策略副總裁 Michael Reynolds 稱：「投資人正在分析美國政府發布的每一句話，只要它與貿易有關。4 月 2 日公布的不僅是關稅本身的細節，而且市場希望了解實施過程，確定貿易規則實際上對市場來說可能是一件好事。」

Freedom Capital Markets 首席全球策略師 Jay Woods 表示： 「我們繼續在關稅不確定性的背景下進行交易。因此，投資人首先拋售股票並等待，這具備恐慌性拋售的所有特徵，換言之，反彈即將到來。」

Truist Advisory Services 投資長 Keith Lerner 研判：「儘管隨著投資人對關稅的『交戰規則』和『重測近期低點』有一定程度的了解，市場可能會得到一些緩解，但我們認為短期內市場仍將保持波動，不太可能在短期內回到新高。」