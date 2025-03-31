避險需求推動金價創歷史新高 將迎1986年以來最佳單季表現

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-31 23:10

‌



黃金價格周一 (31 日) 突破每盎司 3100 美元，創下新的歷史高點，市場擔憂美國關稅政策可能帶來的通膨壓力，讓黃金成為避險資產，並有望迎來自 1986 年以來最強的單季表現。

截稿前，現貨黃金上漲 0.91%，報每盎司 3,112.18 美元，早些時候曾觸及 3138.06 美元的歷史新高；美國黃金期貨則上漲 0.97%，報 3,144.66 美元。

‌



今年以來，黃金已經上漲約 18%，而 2024 年黃金價格更是上漲超過 27%。黃金的漲勢主要受到有利的貨幣政策環境、強勁的中央銀行購金以及對交易所交易基金 (ETF) 的需求等因素的支持。

目前，黃金的相對強弱指標 (RSI) 已經超過 77，顯示市場已進入超買區域，但分析師表示，黃金的上漲勢頭依然突破了標準的市場邏輯。

WisdomTree 的商品策略師 Nitesh Shah 表示：「黃金的牛市反映了對關稅的焦慮。市場擔心這些關稅會限制經濟成長，可能導致經濟表現不佳。」

美國總統川普預計將於 4 月 2 日宣布對等關稅，而汽車關稅將於 4 月 3 日生效。

高盛上周將其 2025 年底黃金價格預測從之前的每盎司 3,100 美元上調至每盎司 3,300 美元。該行表示，在極端市場條件下，黃金有可能在 2025 年底突破每盎司 4,200 美元，並在未來 12 個月內突破 4,500 美元。

美國銀行也上調黃金價格預測，預計 2025 年黃金平均價格將達到 3,063 美元 / 盎司，2026 年則可能達到 3,350 美元 / 盎司。

Shah 說：「黃金價格可能會在明年這個時候攀升至 3,500 美元左右，這反映了市場對黃金的強烈情緒，尤其是當前的地緣政治風險仍然存在。」

此外，川普曾在周日表示，他對俄羅斯總統普丁感到「憤怒」，並表示如果普丁阻礙他結束烏克蘭戰爭的努力，他將對購買俄羅斯石油的買家徵收 25% 至 50% 的二次關稅。