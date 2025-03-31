安謀估今年資料中心CPU市占將增至50%

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-31 20:51

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路透周一 (31 日) 報導，安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 一位高層表示，公司預估到今年年底，全球資料中心中央處理器 (CPU) 市占將激增至 50%，而去年市占約 15%，這一成長主要受人工智慧 (AI) 熱潮的驅動，尤其是 AI 技術的應用。

安謀的 CPU 經常作為 AI 運算系統中的「主控」(Host) 晶片，負責管理其他 AI 晶片的流量。例如，輝達 (NVDA-US) 在其一些先進 AI 系統中使用一款基於安謀技術的晶片——Grace，這些系統內還包含兩顆輝達的 Blackwell 晶片。

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與英特爾（INTC-US）和超微（AMD-US）等競爭對手的處理器相比，安謀的技術在許多情況下具有更低的功耗。安謀的基礎設施部門負責人 Mohamed Awad 向路透表示，隨著 AI 資料中心對大量電力的需求，安謀的晶片在雲運算公司中越來越受歡迎。

Awad 補充說，資料中心的晶片通常會使用更多安謀的智慧財產權，因此公司通常能收取比簡單設備晶片更高的版稅。

安謀的營收來源於向公司收取使用其技術的許可費，並為每個銷售的晶片收取版稅。

在過去近二十年內，安謀在利潤豐厚的資料中心市場中一直未能取得突破。這主要是因為從曾經主導市場的英特爾和超微的 x86 晶片轉向安謀的晶片意味著客戶需要重寫軟體並更換部分硬體。