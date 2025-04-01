〈貴金屬盤後〉金價突破3100美元 Q1創逾38年最強漲幅

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-01 06:33

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金價周一 (31 日) 漲破每盎司 3100 美元，創歷史天價，投資人心理層面受到一系列因素影響，包括對美國即將開徵關稅的擔憂，這也讓金價寫下 1986 年以來最強單季表現。

紐約黃金上揚 1.2% 至每盎司 3150.30 美元。

黃金現貨價上漲 1% 至每盎司 3116.94 美元，盤中曾漲至 3128.06 美元。

黃金第 1 季上漲 19.3%，是自 1986 年第 3 季大漲 24% 迄今最佳，今年來已經 18 度創新高。

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High Ridge Futrues 金屬交易主任 Davif Meger 說：「持續縈繞著關稅的不確定性已經影響到股市，並在黃金市場帶來新一輪避險買盤。一路上有許多技術性阻力，可能導致獲利了結賣壓或拉回。但多頭趨勢將持續，基本面的支撐仍在。」

美國總統川普預定 4 月 2 日宣布對等關稅，而汽車關稅將在 4 月 3 日生效。

川普周日表示，如果他察覺俄羅斯有意阻撓美國終結烏克蘭戰爭的努力，他將對購買俄羅斯石油的買家課徵 25-50% 的次級關稅。

黃金繼去年上漲 27% 後，今年來又上漲超過 18%，支撐因素包括有利的貨幣政策環境、強勁的央行買盤、對指數股票型基金 (ETF) 的需求等。

技術面來看，黃金的相對強弱指數 (Relative Strength Index，RSI) 保持在 77 以上，代表市場已經超買，但是分析師指出，這種動能已經違背了所有定位價格標準的邏輯。

華爾街大銀行紛紛提高黃金目標價，原因是貿易戰緊張和央行買盤。高盛甚至預估，在極端的市場情況下，未來 12 個月可能超越每盎司 4500 美元。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 說：「跡象顯示中國的購買力道強勁... 我們預期，和川普貿易政策有關的不確定性，將持續帶動宏觀基金購買黃金。」

其他貴金屬交易

現貨白銀下滑 0.6% 至每盎司 33.90 美元。

現貨白金上揚 0.5% 至每盎司 996.20 美元。

現貨鈀金上漲 1.2%，報每盎司 982.94 美元。

白銀、白金、鈀金的月線都收紅。