台積電2奈米根留台灣 秦永沛：高雄廠還有四期、五期

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-31 12:57

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (31) 日在高雄舉行「2 奈米擴產典禮」，執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，台積電高雄廠總投資額達新台幣 1.5 兆元，除了正在裝機中的第一期廠房外，第二期也在今日上樑，第三期正如火如荼展開結構體工程，未來還會有第四期與第五期，喊話 2 奈米需求相當強勁，也重申持續擴大投資台灣的決心。

此次典禮除台積電高層與相關供應商出席外，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝及國科會副主委蘇振綱等政府代表皆現身參與。

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秦永沛說，整體晶圓 22 廠規劃共五期，每一期的晶圓廠大約是其他公司晶圓廠的 2 倍大，全期完工後，潔淨室總面積將會超過 46 座標準足球場，加上台積電在南科的其他晶圓廠，將成為目前全球最大的半導體製造服務聚落。

秦永沛指出，晶圓 22 廠總投資超過新台幣 1.5 兆元，將創造超過 7,000 個直接高科技就業機會及 2 萬個營建相關職缺，未來除了持續為台積電創造營收外，透過供應鏈與消費等關聯效果，每年也為台灣創造大約 3 兆元的年產值，以及近 50 萬個就業機會。

秦永沛表示，台積電此次擴產的 2 奈米製程技術，是目前全球在密度和能源效率上，最先進的半導體技術，效能及功耗皆提升一個世代，相較於前一代 3 奈米，在相同功耗下，速度提升 10-15%，而在相同速度下，功耗降低 25-30%，幾乎所有的科技創新領導者，都正在與公司緊密合作。

台積電 2 奈米預計如期在今年下半年進入量產，並被廣泛地應用在客戶跨世代的頂尖科技產品中，包括超級電腦、行動裝置、雲端資料中心等，將為全球節能運算的龐大需求，挹注強而有力的動能。

秦永沛重申，台積電 2 奈米在頭兩年的產品設計定案 (tape outs) 數量，將會超過 3 奈米的同期表現，並且在量產 5 年內，將驅動全世界約 2.5 兆美元的終端產品價值。

除了技術創新，台積電也積極推動綠色製造，高雄廠區將全面導入美國 LEED 綠建築認證系統，並承諾 100% 使用再生能源，朝 2050 年淨零碳排目標邁進。此外，廠區用水將仰賴來自橋頭及楠梓的再生水廠供應，逐步實現 100% 使用再生水。