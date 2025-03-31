上海地王再刷新！靜安樓面價破9萬2人民幣 溢價32%創單價紀錄

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-31 17:50

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中國上海第三批集中出讓的住宅土地上周五 (28 日) 進入現場競價環節，本次競拍涉及 4 塊土地，分別位於靜安大寧、浦東北蔡、閔行紫竹和青浦西岑，起拍總價達人民幣 113 億元，其中靜安大寧熱度較高，吸引 9 位買家參與競拍，經過 67 輪競價，大華集團旗下上海華楊房地產開發有限公司以人民幣 24.8564 億元 (約 115 億台幣) 獲得，溢價率 32.31%，成交價為每平方公尺人民幣 9 萬 2659 元，刷新單價地王記錄。

24.6 億左右的價格也打破此前的中建玖合地塊的成交價，成為靜安大寧區域的新地王，未來預期售價為每平方公尺 15 萬元左右。

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出讓文件顯示，靜安大寧 N070302 單元 111-21 規劃為普通商品房用地，出讓面積 10730.27 平方米，容積率為 2.5，計容面積 26825.68 平方米，起始總價為 18.7864 億元，中止價為 26.3 億元; 該地塊東至永樂苑、規劃 111-24 地塊，南至永樂苑，西至滬太路，北至規劃 111-20 地塊。

作為靜安區的重要組成部分，規劃定位為中環兩翼產城融合發展集聚帶，致力於打造具有吸引力的高品質居住社區。該板塊周邊配套設施完善，生活便利性極高。軌道交通 1 號、3 號、4 號線貫穿其中，規劃中的 20 號線也將進一步提升區域交通能級。

該地塊設置建築面積 2800 平方公尺的公共服務設施，其中社區商業 2300 平方公尺，須由受讓人自持並統一招商運營，老年活動室 200 平方公尺、居委會 200 平方公尺、文化活動室 100 平方公尺，宜佈局在建築物三層以下位置，且臨街佈置，方便到達。

此外，周邊還有 41 路、58 路、107 路等多條公車路線，出行十分便捷。此外，南北高架路、共和新路、內環高架、滬太路等主幹道環繞，交通網路四通八達。

不止上海，最近全國土地拍賣市場相當熱絡，杭州的地價三連跳，樓面價從每平方公尺 50717 元增至 7.7 萬。今年 3 月，杭州水電新村地塊以每平方公尺 7 萬 7409 元的樓面地價成交，再次刷新杭州史上最高樓面價格紀錄。

北京的海澱樹村地塊樓面價也衝破 10 萬元，中海日前以總價約人民幣 75.02 億元拿下，樓面價約每平方公尺 10.23 萬，溢價率約 27.93%，刷新北京樓市的單價地王。

蘇州園區今年 3 月成交樓面地價約每平方公尺 40684 元，溢價率約 45.3%，總價超 53 億，為蘇州歷史第二高，園區總價 TOP1。

這波「地王潮」主要受惠於三大因素，一是政策鬆綁，取消限價，其次是供需矛盾，核心區土地賣一塊少一塊，最後則是房市預期向好，建商強勢搶地。