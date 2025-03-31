碧桂園最新年報：虧損收窄82.5% 三年累計交屋170萬套

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-31 16:00

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中國碧桂園 (02007-HK) 周日（30 日）發布年報，2024 年總收入約人民幣（下同）2,528 億元，權益合約銷售金額約 472 億元，權益合約銷售面積約 492 萬平方公尺。

據《21 世紀經濟報導》報導，總體來看，去年碧桂園實現減虧，淨損失額較 2023 年收窄 82.5%。

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一名房地產業界人士表示，之所以出現這一情況，一方面，是碧桂園前期大幅計提，另一方面，碧桂園積極化債減負、盤活資產。在該業界人士看來，碧桂園最新的利潤數據初現築底跡象。

一名碧桂園內部知情人士說，境外債重組工作也在「有序推進」。碧桂園正主動與各利益相關方溝通，探討包括境外債務整體重組、債務期限合理延長、融資成本適度降低等主動債務管理舉措。

目前碧桂園正重點與債權人磋商重組方案細節，積極爭取相關債權人支持。

與此同時，碧桂園保交屋工作也在穩步推進。按照此前公布的數據，去年碧桂園累計交付房屋超過 38 萬套，累計交付面積約 4,608 萬平方公尺，涉及 31 省，242 個城市。

近三年來，碧桂園累計交付房屋約 170 萬套，交付量在第三方榜單上持續領先。

上述碧桂園內部消息人士表示，儘管碧桂園面臨嚴峻挑戰，但碧桂園從未躺平，採取多種措施積極應對。「雖然遭遇階段性困難，碧桂園始終堅持優先保交房。」