鉅亨速報 - Factset 最新調查：洲際酒店集團IHG-US的目標價調降至115.98元，幅度約4.42%
鉅亨網新聞中心 2025-03-28 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對洲際酒店集團(IHG-US)提出目標價估值：中位數由121.34元下修至115.98元，調降幅度4.42%。其中最高估值146.59元，最低估值100.71元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予洲際酒店集團評價：積極樂觀5位、保持中立7位、保守悲觀5位。
洲際酒店集團今(28日)收盤價為111.91元。近5日股價下跌4.42%，標普指數上漲0.54%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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