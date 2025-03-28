鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-1.18元，預估目標價為5.27元
鉅亨網新聞中心 2025-03-28 22:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.21元上修至-1.18元，其中最高估值-0.73元，最低估值-1.69元，預估目標價為5.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.73(-0.73)
|0.22
|0.3
|最低值
|-1.69(-1.69)
|-1.7
|-1.5
|平均值
|-1.18(-1.19)
|-0.74
|-0.52
|中位數
|-1.18(-1.21)
|-0.79
|-0.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|170.08億
|298.19億
|281.62億
|最低值
|100.29億
|137.16億
|141.79億
|平均值
|138.67億
|184.64億
|201.12億
|中位數
|139.28億
|186.28億
|205.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.69
|-1.04
|-1.30
|-1.76
|-1.53
|營業收入
|23.55億
|56.03億
|73.17億
|78.50億
|91.33億
詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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