鉅亨速報 - Factset 最新調查：洲際酒店集團IHG-US的目標價調升至119.35元，幅度約3.98%
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對洲際酒店集團(IHG-US)提出目標價估值：中位數由114.78元上修至119.35元，調升幅度3.98%。其中最高估值140.78元，最低估值90.84元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予洲際酒店集團評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀6位。
洲際酒店集團今(8日)收盤價為122.72元。近5日股價下跌3.98%，標普指數上漲0.47%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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