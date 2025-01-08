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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：洲際酒店集團IHG-US的目標價調升至119.35元，幅度約3.98%

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對洲際酒店集團(IHG-US)提出目標價估值：中位數由114.78元上修至119.35元，調升幅度3.98%。其中最高估值140.78元，最低估值90.84元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予洲際酒店集團評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀6位。

洲際酒店集團今(8日)收盤價為122.72元。近5日股價下跌3.98%，標普指數上漲0.47%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IHG市場預估目標價

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