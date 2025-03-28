五城搶占全球消費制高點！中國國務院八箭齊發 積極培育建設國際消費中心城市

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-28 15:20

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中國國務院辦公廳周三 (26 日) 轉發商務部《關於支援國際消費中心城市培育建設的若干措施》的通知，此次政策提出八個方面重點任務，支援上海、北京、廣州、天津、重慶加快國際消費中心城市培育建設，打造具有全球吸引力的消費環境，全方位擴大國內需求，擴大高水平對外開放。

中國《央視網》報導，此次政策凸顯地方特色，提出支援五個國際消費中心城市打造各具特色的首發活動品牌，提升消費引領力。挖掘地方特色美食資源，培育名菜、名小吃、名廚、名店。 加快站城融合發展，推動具備條件的城市公共交通場站實施地上地下空間綜合開發，拓展旅遊服務功能。

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此次政策在優化國際化的消費環境方面祭出相關措施，給予五個城市較多支援。

在優化入境政策和消費環境方面，政策提出有序擴大單方面免簽國家範圍，提升外籍人員過境免辦簽證政策效能，推動五個城市實施過境免簽政策區域聯動。優化外籍人員入境通關手續，在入境區域提供入境服務指南、通訊服務、外幣兌換、移動支付等一攬子服務。支援五個城市增設境外直飛航線，推動更多商戶開通境外銀行卡受理功能，支援更多境外電子錢包在境內使用。

中國國務院發展研究中心市場經濟研究所二級研究員王微說：「我們正加快對外開放、主動開放，通過免簽入境更大力度吸引全球的旅遊人員到中國來，通過這五個城市口岸的開放、一些支付手段的便利化，包括一些生活服務設施水準的提高，來更好吸引全球消費者到中國市場上來消費，同時也更好促進中外人民之間的相互交流。」

此次發佈的《關於支持國際消費中心城市培育建設的若干措施》還聚焦了服務消費。政策提到要提升住宿服務品質，支援住宿與旅遊、康養等多業態融合發展。大力發展體育賽事經濟，推動體育比賽進景區、進街區、進商圈，培育「跟著賽事去旅行」品牌專案。支援利用購物中心、商場等場所打造特色演藝新空間。

在積極推進首發經濟方面，此次政策提出要支持國內外優質品牌開展新品首發首秀首展活動，為進口首發新品提供通關便利，並打造一批全球新品首發地標，做強做優時裝周、汽車展等平台載體。此外，要吸引全球優質品牌開設首店，設立研發設計中心和地區總部，完善首發經濟生態鏈。

中國國家發改委國家資訊中心宏觀經濟研究室副主任鄒蘊涵說：「這一次實際上是不僅首店落戶要在中國，而且要把研發設計中心以及地區總部落戶到中國，這樣更好形成首發經濟的生態鏈，這也是進一步升級的概念。 整個接續了過去，也延展了未來，整個升級的理念是非常突出的。」

推動商貿流通高品質發展上，支援開展現代商貿流通體系建設試點，打造輻射帶動力強、供應韌性好的現代商貿流通節點城市。開展零售業創新提升試點，推動零售商業設施改造升級、數位化賦能、多元化創新。根據城市功能定位，實施批發業高質量發展工程，加快推動批發企業經營模式創新，推進批發市場智慧化建設。 加快培育建設多元業態融合、優質資源集聚的標誌性商圈，打造一批特色街區。

此前，上海、杭州、武漢等 20 個城市試點建設現代商貿流通體系，商務部相關負責人介紹，20 個試點城市的 GDP 總量、社會消費品零售總額均超過了全國總量的 1/4，其中多數城市作為全國和區域重要的商品集散地、物流樞紐、產業鏈供應鏈創新中心，在推動商貿流通體系建設、促進批發零售業轉型升級中成效顯著。

提升消費供給品質上，此次政策提出要推動 AI、虛擬實境、大數據等技術在消費領域深化應用，打造一批「AI + 消費」場景。持續開展消費品以舊換新，加快推廣智慧家居、智慧家電、智慧網聯新能源汽車等產品。深入實施消費品「三品」(增品種、提品質、創品牌) 戰略，高品質開展「三品」全國行，分級打造中國消費名品方。