〈全聯談展望〉林敏雄支持央行打炒房 這樣解讀台積電赴美投資

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-28 19:28

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國內房市在中央銀行實施第七波打炒房措施後，買方態度趨於觀望，全聯董事長林敏雄今 (28) 日發表對國內房產看法，看到房市有「緩下來」，認為政府這樣做「沒錯」，建議要炒房的人應該去投資股票；而對美國關稅議題，林敏雄看台灣有信心，「台灣的電子供應鏈難撼動」。

林敏雄說，希望房地產是要賣給真正需要的人，自家蓋的房子也希望是賣給自住客。

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林敏雄認為，政府的打炒房政策沒錯，合理的房價應該是每年跟著 GDP 也些微調整，「一下子動太快不好」。

而對於護國神山台積電 (2330-TW) 赴美投資，接下來台灣也可能在美國骯髒 15 國的名單內，林敏雄表態對台灣很有信心，喊話「台灣很強」，且「台灣電子業的供應鏈體系難以撼動」。

全聯集團去年業績豐收，總營業額衝破 2100 億元，除積極創造超市和量販整合綜效，在會員和電子支付版圖更有斬獲，PX Pay 會員成功破千萬里程碑，林敏雄期許，打造 PX Pay 成為超級 APP，為超市、量販所有會員服務。