星宇Snoopy主題航班擴至全球航線 推升新營運動能

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-27 16:08

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星宇航空 (2646-TW) 今 (27) 日宣布，延續去年廣受好評的 Snoopy 主題航班，將於 5 月 28 日至 12 月 31 日隆重推出全新系列機上備品，並擴大主題航班航線，由全亞洲拓至全球，即日起至 5 月 11 日也於中和環球購物中心 Snoopy 快閃店亮相，全力加強行銷年輕和家庭客群。

星宇近來積極推廣 Snoopy 主題航班，包括登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯，受到航空迷的喜愛，此次各項備品也換上全新 Snoopy 星際漫遊主題，並將陸續推獨家聯名商品。

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星宇說明，2024 年首次推出 Snoopy 主題航班，在為期 5 個月的限定航班，不僅在台灣引發熱潮，更吸引大批海外旅客慕名搭乘。